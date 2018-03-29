Payitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanında Fehim Paşa'ya komplo
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tarihi sahnelerin ve karakterlerin ön plana çıkartıldığı Payitaht Abdülhamid ‘in 44. bölümünde Abdülkadir ve Pakize’nin düğünü de Naime ve Kemalettin’in düğünüyle birlikte yapılıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 44. bölüm fragmanları ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Payitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Cuma akşamları takipçileriyle buluşan dizinin son bölümünde Rus gemilerinin Osmanlı sularına girmesi yeni bir kriz yaratmıştı. Payitaht Abdülhamid yeni bölümünde ise saray halkı yeni krizlerle karşı karşıya kalıyor. Abdülkadir- Pakize çiftinin Naime- Kemalettin ikilisiyle aynı anda nikah kıyması kötü sürprizlerin kapısını aralıyor. İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm gelişmeleri!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Abdülhamid keskin zekâsıyla Parvus’un planını lehine çevirmiş ve bu sayede Sarıyer tabyalarını güçlendirmiştir. Ancak hain planların ardı arkası kesilmemekte, Parvus’un yanı sıra, Gertrude Bell de Arap aşiretleri üzerinden Abdülhamid’e karşı büyük bir oyun oynamaktadır. Abdülhamid, Şehzade Mehmet Selim’in Saraya gelişi ile son derece mutlu olurken, Abdülkadir ise ağabeyinin varlığından bir o kadar rahatsızdır.
Parvus ve Herzl, Selim Paşa’yı Sadrazamlık vaadiyle tuzağa düşürmeye çalışırlar, Mahmud Paşa da var gücüyle Sadrazam olmaya çabalar. Ve Abdülhamid nihayet beklenen seçimi yapar!
Abdülkadir ve Pakize’nin düğünü de Naime ve Kemalettin’in düğünüyle birlikte yapılır. Kıyılan nikâhlar, çiftleri mutluluğa mı felakete mi sürükleyecek?
Handan’ın kâbusu gerçek mi olacak, Mehmet Selim ve Efsun karşılaşacak mı? Ölümcül bir tuzağa çekilen Fehim Paşa hayatta kalmayı başarabilecek mi? Abdülhamid’i devirmek için darbe planı yapan Parvus başarılı olabilecek mi?
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