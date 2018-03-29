Payitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanında Fehim Paşa'ya komplo

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriPayitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanında Fehim Paşa'ya komplo
GeriTelevizyon Payitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanında Fehim Paşa'ya komplo
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
29.03.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanında Fehim Paşa'ya komplo

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Payitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanında Fehim Paşa'ya komplo

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tarihi sahnelerin ve karakterlerin ön plana çıkartıldığı Payitaht Abdülhamid ‘in 44. bölümünde Abdülkadir ve Pakize’nin düğünü de Naime ve Kemalettin’in düğünüyle birlikte yapılıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 44. bölüm fragmanları ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!

Payitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Cuma akşamları takipçileriyle buluşan dizinin son bölümünde Rus gemilerinin Osmanlı sularına girmesi yeni bir kriz yaratmıştı. Payitaht Abdülhamid yeni bölümünde ise saray halkı yeni krizlerle karşı karşıya kalıyor. Abdülkadir- Pakize çiftinin Naime- Kemalettin ikilisiyle aynı anda nikah kıyması kötü sürprizlerin kapısını aralıyor. İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm gelişmeleri!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid keskin zekâsıyla Parvus’un planını lehine çevirmiş ve bu sayede Sarıyer tabyalarını güçlendirmiştir. Ancak hain planların ardı arkası kesilmemekte, Parvus’un yanı sıra, Gertrude Bell de Arap aşiretleri üzerinden Abdülhamid’e karşı büyük bir oyun oynamaktadır. Abdülhamid, Şehzade Mehmet Selim’in Saraya gelişi ile son derece mutlu olurken, Abdülkadir ise ağabeyinin varlığından bir o kadar rahatsızdır.

Parvus ve Herzl, Selim Paşa’yı Sadrazamlık vaadiyle tuzağa düşürmeye çalışırlar, Mahmud Paşa da var gücüyle Sadrazam olmaya çabalar. Ve Abdülhamid nihayet beklenen seçimi yapar!

Abdülkadir ve Pakize’nin düğünü de Naime ve Kemalettin’in düğünüyle birlikte yapılır. Kıyılan nikâhlar, çiftleri mutluluğa mı felakete mi sürükleyecek?
Handan’ın kâbusu gerçek mi olacak, Mehmet Selim ve Efsun karşılaşacak mı? Ölümcül bir tuzağa çekilen Fehim Paşa hayatta kalmayı başarabilecek mi? Abdülhamid’i devirmek için darbe planı yapan Parvus başarılı olabilecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Payitaht Abdülhamid 44. bölüm 2. fragmanında Fehim Paşa'ya komplo

“Ah, ben size ne diyeyim ki, laf yetiştireceksiniz diye yemeği yaktınız”

Hamburgere ara verdiren ev yemeği tadında esnaf lokantaları

İstanbul Film Festivali Arabesk filminin 30.yıl dönümünü %100 arabesk konseriyle kutluyor