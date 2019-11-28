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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Netflix dizisi Atiye'nin ilk fragmanı yayınlandı! Atiye dizisinin konusu nedir?

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Netflix dizisi Atiye'nin ilk fragmanı yayınlandı! Atiye dizisinin konusu nedir?

Netflix'te izleyicilerin karşısına çıkacak olan Atiye dizisi, ilk fragmanı ile dikkat çekti. Başrollerinde Mehmet Günsur ve Beren Saat'in rol aldığı Atiye dizisi, mistik bir olayı anlatacak. Göbeklitepe'nin de bir parçası olacağı Atiye dizisinde gizem perdesi aralandıkça olaylar daha da derinleşecek. Peki, Atiye dizisinin konusu nedir? İşte, Atiye dizisinin fragmanı ve konusu hakkında detaylı bilgiler

Netflix'in yeni dizisi Atiye'nin fragmanı yayınlandı. Göbeklitepe sahneleri dikkat çeken Atiye dizisinin fragmanında, mistik olaylar ön planda yer aldı. Peki, Netflix dizisi olan Atiye'nin konusu nedir ve oyuncu kadrosu içerisinde kimler var? İşte, o detaylar

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

ATİYE DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atiye dizisi, 27 Aralık tarihinde sadece Netflix üzerinden yayınlanacak.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI

İşte, Atiye dizisinde ön planda yer alacak olan oyuncuların listesi;

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi

Meral Çetinkaya

Hazal Türesan

Cezmi Baskın

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