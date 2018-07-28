Nefes Nefese oyuncuları kimdir? İşte Nefes Nefese dizisinin konusu

Tanıtım fragmanları günlerdir ekranlarda dönen Nefes Nefese dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Yapımcılığını TMC Film’in üstlendiği başrollerinde Şükrü Özyıldız, Uğur Yücel, Şebnem Hassanisoughi, Melisa Şenolsun, Ezgi Şenler, Gülçin Santırcıoğlu ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı aksiyon dizisi Nefes Nefese, kısa bir süre sonra ekranlara “merhaba” diyecek. Çekimleri Adana ve Antakya’da devam eden Nefes Nefese, 1 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.





Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.

NEFES NEFESE OYUNCULARI





UĞUR YÜCEL KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı. Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı. Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.

Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli‘de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı.

2008 – 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı.2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Rum, babası ise Karadenizli’dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul’da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz’e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında “Derin Sular” adlı dizide görülmüştür. 2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.

2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştıR. 2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18.bölümde final yapmıştır.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun’un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur. 6 yaşından itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun ablası sayesinde tiyatroya adım atmıştır. Ablasının tiyatro gösterisini izlemeye giden Melisa Şenolsun ablası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir. 7 sene boyunca jimnastik ve bale kurslarına giden Melisa Şenolsun sporla iç içedir. Melisa Şenolsun’un saçları sarı, gözleri ise yeşildir. Melisa Şenolsun evli olmayıp Mehmet Ozan Dolunay ile aşk yaşamaktadır.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara şehrinde dünyaya gelmiştir. Ciddi anlamda sanata meyilli bir aile tarafından yetiştirilen ve sanat ile iç içe büyüyen Şenler, henüz 9 yaşında iken Ankara Devlet Opera ve Balesi kadrosuna girdi ve burada profesyonel anlamda dansçılık ve bale eğitimi almaya başladı.

Dans anlamında çok ciddi anlamda başarılı olan Şenler, zaman içerisinde Hacettepe Üniversitesi Klasik Bale Bölümü’ne girdi ve burada dansçılık kariyeri üzerine 11 yaşında iken ilerlemeye başladı. Zaman içerisinde çok daha ileri giden ve eğitim hayatında da bir o kadar başarılı isimlerden birisi olarak dikkatleri çeken Ezgi Şenler, lise hayatının sonrasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü’nü kazandı ve buradan başarı ile mezun oldu.

Dizide kendisi ile birlikte oyunculukta usta isimler olarak niteleyebileceğimiz Şevval Sam, Murat Aygen, Timuçin Esen, Alperen Duymaz, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe gibi isimler ile birlikte yer almaktadır. Dizi, günümüzün sevilen ve en çok izlenen projelerinden birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

11 Şubat 1993 Ankara doğumlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü mezunudur. Daha önceden Bodrum Masalı’nda rol almıştır.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Gülçin Santırcıoğlu, Ağustos 1977 yılında İzmir’de doğmuştur. Babası İbrahim Santırcıoğlu Manisalı olup tekstil işiyle uğraşmaktadır. Annesi Selime Santırcıoğlu ev hanımıdır. Elçin adında bir kız kardeşi vardır. İlk ve orta öğrenimini İzmir Özel Fatih Lisesi’nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünden mezun oldu.

Gülçin Santırcıoğlu, Konservatuvardan mezun olduktan sonra 2002 yılında, İstanbul’a taşındı. Gül Sabar’dan şan eğitimi aldı. Ardından çeşitli gruplarla solist olarak sahne aldı, müzikten aldıklarını paylaşmak için “Ruhi Su Vakfı’nda” 3 yıl şan eğitmenliği yaptı. 2005 yılında rol aldığı “Türev” filmi Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü kazandı. Filmdeki performansıyla çok takdir edildi ve ÇASOD tarafından “Umut Vaad Eden Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.Müzikal alanda sahne programlarının yanı sıra dizi müzikleri seslendirdi. 2007 yılında rol aldığı Semih Kaplanoğlu’nun; başrollerini Nejat İşler, Saadet Aksoy ve Ufuk Bayraktar’la paylaştığı “Yumurta” filminde rol aldı. Bu film “En iyi Film” dalında Altın Portakal aldı. 2008 Şubat ayında piyasaya çıkan BaDEM grubunun 2. albümünde “Kalpsiz” şarkısının akustik versiyonuna düet yaptı.

Gülçin Santırcıoğlu, 2007 – 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı “Elveda Rumeli” adlı dizide Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Luran Ahmeti, Hande Subaşı, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet, Ertan Saban, Gökhan Mete, Mahir İpek, Salih Bademci, Yücel Erten, Kerem Kupacı, Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Eyşan Özhim ile birlikte rol aldı.2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivali’nde jüri üyeliği yaptı. 2014 yılında “Kırımlı” adlı sinema filminde Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Baki Davrak, Bülent Alkış ile birlikte oynadı. 2015 yılında “Kara Ekmek” dizisinde Pervin karakterini canlandırırken, Özlem Yılmaz, Engin Hepileri, Altan Erkekli, Ushan Çakır, Anıl İlter, Başak Daşman ile beraber rol aldı.

CANER ŞAHİN KİMDİR?

1992 doğumlu olan Caner Şahin 24 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisidir. 1.84 boyunda olan Caner Şahin 85 Kg’dır Caner Şahin daha önce projede yer almamıştır. Babam ve Ailesi dizisi ilk projesidir. Stagebeauty reklam ajansına kayıtlıdır. Babam ve Ailesi dizisi ile özellikle gençlerin gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncu performansı ile göz dolduruyor. Dizi de Kemal ve Nilgün’ün oğlu olan oyuncu kısa sürede büyük üne kavuştu.

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Deniz Hamzaoğlu, 27 Kasım 1979 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Baba tarafından aslen Trabzon’ludur. Babası rahmetli sinema oyuncusu Hayati Hamzaoğlu, annesi Perihan Hamzaoğlu’dur. İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı.

Önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve en sonunda Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri’nde eğitim gördü. Üniversite öğrenciliği sırasında çeşitli müzik gruplarında gitarist olarak çalıştı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanarak orada okumaya başladı. Buradan mezun olduktan sonra aynı yerde Rejisörlük Bölümünde yüksek lisansını yaptı.

Konservatuarın Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra sırası ile Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu ve reji asistanı olarak çalıştı. Antalya Şehir Tiyatrosu’ndan da ayrıldıktan sonra özel tiyatrolarda oyuncu ve rejisör olarak görev yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve çeşitli kurumlarda oyunculuk ve diksiyon dersleri verdi. 2012 yılında, tiyatrocu Gülay Say ile birlikte Yabancı Sahne’yi kurdu.

Yabancı Sahne başta olmak üzere çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Deniz Hamzaoğlu, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde de rol almaktadır. Deniz Hamzaoğlu, ilk olarak babası Hayati Hamzaoğlu‘nun da rol aldığı 1986 yapımı “Yaygara 87” adlı sinema filminde rol almış ve Adile Naşit, Ayşen Gruda, Erol Günaydın, Hadi Çaman, Asuman Arsan, Hayati Hamzaoğlu, Turgut Özatay, Sırrı Elitaş ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında, senaryosunu Mahinur Ergun‘un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı‘nın yaptığı, başrollerini; Burcu Biricik, Birkan Sokullu ve Ahmet Mümtaz Taylan‘ın paylaştığı “Hayat Şarkısı” dizisinde Tayanç Ayaydın, Ecem Özkaya, Pelin Öztekin, Ahmet Saraçoğlu, Filiz Ahmet ile beraber oynadı.

ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ KİMDİR?

Şebnem Hassanisoughi, 7 Aralık 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası İranlı avukat ve annesi Türk olup Noterlik yapmaktadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı ve Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Program eğitimleri almıştır.

Şebnem Hassanisoughi, Birçok tiyatro oyununda, reklamda, dizi ve filmde rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşan Şebnem Hassanisoughi; gitar, bateri ve mızıka da çalabilmektedir. 2011 yılında Çiğdem Vitrinel’in yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını yaptığı “Geriye Kalan” adlı sinema filminde, başrolleri Devin Özgür Çınar, Erkan Bektaş, Şebnem Hassanisoughi ve Burak Tamdoğan paylaştı.

2013 yılında Bülent İnal, Burak Yamantürk, Burcu Kara, Özge Özpirinçci ve Umut Karadağ’ın yer aldığı “Tatar Ramazan” adlı dizide Güzide karakterini oynamıştır. Şebnem Hassanisoughi, 2014 yılında “Bana Artık Hicran De” adlı dizide; Buğra Gülsoy, Alican Yücesoy, Aslı Enver ile başrol oyunculuğunu üstlenmiştir.

Dizi’nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi isimler yer almaktadır. Şu anda Poyrаz Karayel dіzіsіnde Poyrаzın eşіnі, Sinanın annesі rolünü oynamaktadır. 16. bölüm itibаriyle diziyе dahil оlаcаk оlan başarılı aktrіs, Poyraz’ın yurt dışından gelen vе alkоl tedaviѕi gören eşine aуnı zamanda Sіnan’ın da аnnesi hауаt vеrеcеk.

NİK XHELILAJ KİMDİR?

Nik Xhelilaj, 5 Mart 1983 tarihinde Arnavutluk'da doğmuştur. Bir ablası vardır. Asıl adı Kreshnik Xhelilaj'dır.eği üzerine askeri lise için 14 yaşında, İstanbul'a geldi. Kuleli Askeri Lisesi'nde okumaya başladı, 7 ay sonra askeri kariyerden vaz geçip Arnavutluk'a geri döndü. 2004 yılında “Academy of Arts in Tirana” Tiran Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Eğitim döneminde çok iyi bir yönetmenden film teklifi geldi ve Çek Cumhuriyeti'ne giderek 60′lı yıllarda geçenrdından ‘The Albanian' filminde; sevdiği kadın için Berlin'e giden illegal bir göçmeni canlandırdı.

2010 yılında ”The Albanian” filmindeki rolüyle 32. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde, Priştine Uluslararası Film Festivali'nde ve 47. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Oyuncu ödülü aldı. Nik Xhelilaj, Anadili Arnavutçadan başka İngilizce, İtalyanca, Türkçe ve Almanca da konuşabilmektedir. Nik Xhelilaj, Eğer Türkiye'ye yerleşirse, çok beğendiği Bostancı'da yaşayacağını söylüyor. Nik Xhelilaj, yönetmenliğini Tomris Giritlioğlu'nun yaptığı “Kayıp Şehir” dizisinde Kadir rolüyle Türkiye'de tanındı. Ardından “Üç yol” adlı sinema filminde Bünyamin karakterini canlandırdı.