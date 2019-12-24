Son Güncelleme:
MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir kaç yaşında ve nereli?
MasterChef Ekin, yarışmanın son aşamalarına doğru birçok izleyicinin dikkatini çekti. Ekran başında yer alan izleyiciler, MasterChef Ekin kimdir ve kaç yaşında sorularına yanıt aradı. Peki, MasterChef olabilmek için mücadele eden isimler arasında yer alan MasterChef Ekin kimdir ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle