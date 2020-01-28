Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Yassin'in yeni planı ne? İşte Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Son bölümde Yassin'in Osman Bey'i tuzağa düşürüp tutsak etmesiyle bu hafta Kuruluş Osman'da neler olacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 8. yeni bölüm fragmanında Bala Hatun'u Şeyh Edebalı'dan istemeye giden Selcan Hatun'un olumsuz yanıtla dönmesi, bu hafta şaşırtıcı anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı.
Çarşamba akşamları ATV'de ekranlara gelen Kuruluş Osman 29 Ocak akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın bu haftaki yayınlanan fragmanında Osman Bey'in Yassin'in elinden kurtulması damga vurdu. Yassin'in bir sonraki hamlesi ise bu hafta kafalarda soru işaretleri oluşturacak. İşte, Kuruluş Osman'ın 8. yeni bölüm fragmanı ve ipuçları.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?
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