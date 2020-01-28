Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Yassin'in yeni planı ne? İşte Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı

Çarşamba akşamları ATV'de ekranlara gelen Kuruluş Osman 29 Ocak akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın bu haftaki yayınlanan fragmanında Osman Bey'in Yassin'in elinden kurtulması damga vurdu. Yassin'in bir sonraki hamlesi ise bu hafta kafalarda soru işaretleri oluşturacak. İşte, Kuruluş Osman'ın 8. yeni bölüm fragmanı ve ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?