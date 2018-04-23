Kanal D, Türkiye’nin çocukları için okuyor…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Kanal D ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği bir araya gelerek, uzun soluklu bir projenin ilk adımınıattı.
Çocuklarda kitap okuma bilinci geliştirmek adına; ekranın ünlü simaları ile birlikte okuma saatlerinin gerçekleştirildiği projenin ilk etabı İstanbul’un Fatih ilçesi Balat semtinde bulunan Kırımlı Aslanbey İlkokulu’nda yapıldı.
Kitaplar çocuklara, çocuklar geleceğe umut verir...
Kırımlı Aslanbey İlkokulu’nda bir araya gelen Birce Akalay, Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Melike İpek Yalova, Murat Güloğlu, Gülin İyigün ve
Baran Erdoğan gibi ünlü isimler; çocuklara kitap okudu. Çocuklarla beraber keyifli vakit geçiren Kanal D’nin ekran yüzleri geleceğin mimarları olan çocuklara umut ışığı oldu.
Gün boyu devam eden okuma etkinliğinden alınan görüntülerle oluşturulan ve 22 Nisan akşamı ekranla aynı anda Kanal D’nin tüm sosyal medya hesaplarında
yayına giren “Türkiye’nin kanalı Kanal D, Türkiye’nin Çocukları için Okuyor” özel videosu kısa sürede büyük beğeni topladı.
Başlatılan kampanya ile geleceğin mimarı olan çocuklarda okuma bilinci oluşturulurken bir yandan da sevdikleri isimlerle bir araya gelerek keyifli vakit
geçirme fırsatı sunuluyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle