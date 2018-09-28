Halit Ergenç: Ülke şartlarına uyacağız
HALİT Ergenç, önceki gün Hyatt Otel’de düzenlenen Türkiye-Çin işbirliği toplantısına konuşmacı olarak katıldı.
Ünlü oyuncu toplantıda Türk dizilerinin Uzakdoğu’ya ihracatı hakkında konuştu. Ergenç, “Bugüne kadar Çin ile Türkiye arasında dizi sektörü açısından bir çalışma yapılmamış. Bizim dizilerimiz oraya ihraç edilmiyor. Bununla ilgili bir yol açmak üzerine bir konferans oldu” dedi. Ünlü oyuncu, döviz fiyatlarının artması sonrası dizi sektöründe başlayan kemer sıkma politikası hakkındaki soruları da yanıtladı. Ergenç, oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretten fedakârlık yapabileceğini söyledi: “Türkiye bizim. Ekonomi de bize ait. Dolayısıyla biz bu sistemin içerisinde yer alıyoruz. Nihayetinde burada iş yapacaksak, kendi memleketimizin şartlarına göre yapacağız. Bunda ekstra bir durum yok.”
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