Hadi ipucu: Türkçe’de ‘Fıstıkçı Şahap’ kodlaması hangilerini hatırlamak için kullanılır?
Hadi’nin 11 Ekim tarihli ipucu Türkçe dersinden geldi. İpucunda bir kodlama olan ‘Fıstıkçı Şahap’ hatırlatıldı. Peki, Türkçe’de ‘Fıstıkçı Şahap’ kodlaması hangilerini hatırlamak için kullanılır?
Hadi’nin instagram hesabından paylaşılan ipucu sorusu şu şekilde: Türkçe dersinde "Fıstıkçı Şahap" kodlaması hangilerini hatırlamak için kullanılır?
Fıstıkçı şahap, Türkçedeki sert sessizleri hatırlamak için kullanılan bir söz öbeğidir. Türkçe’de bir sözcük “f, s, t, k, ç, ş, h, p” ünsüz harflerinden (sert ünsüz) biriyle bitiyorsa bu sözcüklere “d” ve “c” ünsüz harfi ile başlayan bir ek getirildiğinde d, t’ye; c, ç ünsüz harfine ye dönüşür.
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