Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 74. bölümde neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta 149. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne Hayriye annenin hastanelik olması damga vurdu. Heyecanlı bir bölüm sonrası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 74. bölümde neler oldu? İşte, merak edilenler.
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26 Kasım Salı akşamı yayınlandı. EDHO'da bu hafta şaşırtan gelişmeler meydana geldi. Son bölüm sonrası dizinin 150. bölümünde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, EDHO'nun 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölümle ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister.
Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.
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