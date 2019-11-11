Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Hızır Ali, Altan'ın elinde
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü öncesinde dizinin fragmanı ekranlara geldi. Yeni bölüm öncesinde yaşanacak sahnelerin özeti olarak yayınlanan sahnelerde Hızır Ali'in, Altan tarafından esir alınması en önemli olaylardan biri olarak görülürken, diziye katılan yeni karakterlerin olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanında diziye katılan yeni karakterler olduğu görülüyor. Sınırsızlar adında katılan grubun ilk sahnesi dikkat çekici bir olayla başlıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayın
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