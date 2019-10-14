Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Hızır ailesini korumaya çalışıyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında büyük tehtit altında olan Çakırbeyli Ailesi zor bir durumun içine giriyor. Son bölüm fragmanında Alparslan'ın ölümle burun buruna geldiği anlarda bölüm finali gerçekleşmiş ve dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanında yaşnacakları merak etmişlerdi. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde meydana gelecek olaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte
yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir.
Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.
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