Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hızır, Hakkı'nın muhasebecisini alarak ailesinin tehlikeye girmesine neden olmuştur. Meryem ve Ömer'i canı pahasına koruyan Hurşit'in durumu ağırdır. Hastaneden gelecek iyi haberi bekleyen Hızır, diğer taraftan ona rest çeken Şahin Ağa'nın başına buyruk hareket edip kendini tehlikeye atmasından korkmaktadır. Girişeceği savaşta Yaşar ile birlikte hareket etmeyi planlayan Şahin Ağa'yı kararından döndürmek mümkün olmayacaktır. Ekrem, Ünal ile yaptığı toplantıda uzlaşmaya gitmek gerektiğini yineleyerek, Hakkı üzerinden çevirdiği oyununa devam eder. Ünal, Hızır'ı büyük planlarının ortaya çıkmaması için ikna etmek zorundadır. Hızır'ın Servet'e hazırlattığı bomba ise beklenen uzlaşmanın zor olacağının kanıtıdır.

Hızır büyük planı hiç beklemediği bir şekilde sekteye uğrayınca ne yapacağı merak konusu oldu. Servet yaptığı bombanın başarı ile Hakkı'nın imalathanesine yerleştirilmesinin ardından geri dönüşü olmayan bomba hiç isteyenmeyen bir hedefe girmiş oldu. İçerde Şahin Ağa ve neredeyse Hızır'ın tüm adamları bulurken bomba aktif hale geçti. Bombanın herhangibir durdulma ihtimali de yok. Final sahnesinde ise Hızır ve Hakkı anlaşmaya yakın konuşurken, Şahin'in baskını işlerin seyrini değiştirdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı genellikle pazar akşamları yayınlanıyor.. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.