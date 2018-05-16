Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şaşırtan gelişmeler.. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde ardı ardına kayıplar yaşandı. Hareketli geçen son bölümde Reha, Ekrem ve Gönül karakterleri öldü. Son bölümde yaşananların ardından şimdi gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı?
Gönül ve Tipi'nin barışmasını kutlamak için verilen yemekte tuzağa düşen Gönül ve Tipi gecenin bitiminde saldırıya uğradı. Bu gelişmenin ardından Reha'da saldırıya uğrayınca Hızır, Ekrem'i öldürmek için kimsenin aklına gelmeyecek bir plan düzenledi. Hazırladığı plan ile Ekrem'i öldüren Hızır, esas hedefinde olan Sam'i telefonda tehtid etti.
Bu gelişmeler yaşanırken, Sam tuzaktan kaçmasını Ünal'a borçlu olduğunu ima etti ve Ünal'da artık Hızır'ın düşmanları arasına katıldı. Peki son bölümde yaşananların ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır, yayınlanmaz haberimizde olacak.
Zara, dizide Gönül karakterini canlandırıyordu..
Mesut Akusta, dizide Ekrem karakterini canlandırıyordu.
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