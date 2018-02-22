Diriliş Ertuğrul son bölümünde Ares'ten önemli karar.. Yeni bölüm fragmanında beklenmedik görüntü

Diriliş Ertuğrul yayınlanan son bölümü ile yeni bölüm fragmanını merak ettirdi. Ares'i özgürlüğüne kavuşturmak için harekete geçen oba beyi, yolda Sultan'ın adamları tarafından esir alınmıştır. İşte, yaşanan gelişmelerin yanısıdığı Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm içerisinde yaşanan olaylar hakkında detaylı bilgiler
ARES MÜSLÜMAN MI OLUYOR?
Tutsak olarak Konya'ya kadar götürdüğü Ares'in canını bağışlayarak serbest bırakmak üzere geri götüren oba beyi, beklemediği bir durumla karşılaşmıştır. Ertuğrul'un kendisini neden serbest bıraktığını ve canını bağışladığını anlamaya çalışan Ares, bunun İslam dininin gereklilikleriyle ilgili olduğunu öğrenince duygulanmıştır. Ares, oba beyinden İslam dinine nasıl geçebileceği, nasıl Müslüman olabileceği konusunda yardım istemiştir. Peki, Ares gerçekten Müslüman olabilecek midir? Bunu önümüzdeki bölümler gösterecek.
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OBA BEYİ ESİR ALINIYOR
Patika yolda ilerlerken Sultan'ın askerleri tarafından önleri kesilen Ertuğrul ve yiğitleri her ne kadar kılıçları çekse de bir girişimde bulunmayacaktır. Elleri kolları bağlanan oba beyi, Sultan'ın huzuruna yeniden götürülmektedir. Peki, bu emri gerçekten Sultan mı vermiştir?
SON BÖLÜMDE EMİR SAADETTİN UCUZ YIRTMIŞTI
Uzun yolları geride bırakıp sultanın canına kast eden haini kanıtlamak için hedefine ulaşan Ertuğrul Bey, yanında kanıtları da getirmiştir. Emir Saadettin'in papaza yaptırdığı zehri de yanında getiren oba beyi, bunu sultanın hekimine kontrol ettirmiş ve sultanı zehirlemek için kullanılan zehir ile aynı olduğunu teyit ettirmiştir. Canına kast edenin Emir Saadettin olduğunu öğrenen Sultan Aleaddin, büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır.
Emir Saadettin'in diğer yandaşı ise oba beyinin kellesini almakla tehdit etmiştir. Oba beyi ise bunun karşısında sessiz durmamış ve dik durmuştur. Sultan Aleaddin ise kılıcını kaldırmış ve Emir Saadettin'in kellesine doğrultmuştur. Fakat Emir Saadettin kendisini bir şekilde kurtarmayı başarmıştır.
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