Çocuklar Duymasın'da Gönül ölüyor mu?
Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etkisi yaratıyor. Selami'nin eşi Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Durumu iyi değildir. Selami onun için çok endişelenir. Acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Haberi duyan Selami yıkılır. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar.
Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? Selami bu acı ile nasıl başa çıkacak?
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bir süre önce evlat edinmek için başvuru yapan Haluk ve Meltem’e sevindirici bir haber gelir. Haluk ve Meltem evlat edinmek için kurum tarafından uygun bulunmuştur. Şimdi onları daha heyecanlı günler beklemektedir. Haluk ve Meltem evlat edinecekleri çocukla tanışmaya gider.
Öte yandan Tuna, eski karısı Özlem’e verdiği borç paranın, Sertaç ve Özlem’in balayı parası olduğunu öğrenince yıkılır. Onlara balayı yapsınlar diye para veren Tuna, Gönül’ün çok istediği gemi tatilini alamamış, ama aldığını söylemiştir. Tuna’nın başı fena halde derttedir. Merve en sevdiği fenomenlerden biri olan Başak Karahan ile tanışır. Başak’ı evde gören Merve, gözlerine inanamaz!
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