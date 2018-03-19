Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Haluk'tan sürpriz hamle

Tutku'nun hayatlarına girdikten sonra mutluluğu yakalamakta güçlük çeken Haluk ile Meltem, eski günlerine dönebilmek için büyük bir çaba sarf etmişlerdi. Tutku'yu sonsuza dek kendilerinden uzaklaştırdıklarını düşünseler de bu, o kadar kolay olmaz. Zira Tutku, intikam için geri döneceğini belirtir ve kılık değiştirerek Alev adıyla geri döner.
Üstelik Meltem ile Haluk'un oğlu Havuç'un kız arkadaşı olarak gelir. Meltem, bir şeylerin döndüğünün farkındadır ve gerçekleri öğrenmek için bir dedektif tutar. Öğrenilen gerçekler, olayların seyrini değiştirir. Meltem, ailesini koruyabilmek için harekete geçmeye karar verir.
Haluk'un yeni saçlarıyla başı derde girer. Haluk'un yeni görünümü herkesi şaşkına uğratırken, Haluk bunu hesabını sormakta geri kalmaz.
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMLERDE NELER YAŞANDI?
Son zamanlarda çevresindeki herkesten beyaz saçları ile ilgili eleştiri alan Taş Fırın Haluk, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir yola girer! Dar Gömlek Tolga’nın aklına uyan Haluk, saçlarındaki beyazları koyultmak için bir şampuan kullanır. Fakat sonuç Haluk’u hiç de mutlu etmez. Saçlarının yeni halini Meltem’den bile saklayan Haluk, şapka ile dolaşmaya başlar. Haluk’un yeni saçları büyük merak konusudur. Meltem, Gönül ve Tuna Haluk’un şapkasını çıkarmaya çalıştıkça bir birinden komik anlar yaşanır.
Öte yandan Gönül ve Tuna, Özlem ve Sertaç’ı yemeğe davet eder. Ailenin, Özlem’in Sertaç’tan ayrılmasını sağlayacak büyük bir planı vardır.
Büyük Buluşma Yaşanıyor!
Tutku, Meltem onun gerçek yüzünü ortaya çıkardığında bir söz vermişti. Geri dönecek ve Meltem’in korkulu rüyası olacaktı. Tutku sözünü tuttu, baştan aşağıya değişti. Bam başka bir insan oldu. Havuç’la samimi arkadaş oldu... Şimdi sıra ailenin içine girmesindeydi. Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, günlerdir herkes, Havuç’un arkadaşı Alev’i merak ediyordu. Büyük buluşma sonunda yaşanıyor.
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