Bir Zamanlar Çukurova'nın 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Adnan yangında ölecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, 23 Ocak Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen fragmanında yer alan trafik kazası heyecanlı gelişmelerin ipuçlarını verdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 52. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı bilgiler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla Bebek'e hoş geldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir.

Yamanlar, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Yılmaz ve Fekeli, can havliyle hastaneye gelirler.