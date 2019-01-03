Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
GeriTelevizyon Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
03.01.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi merak konusu oldu. Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, en son 29 Aralık’ta izleyicileriyle buluşmuştu. Yılmaz, Züleyha ve Demir arasında yaşanacak yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, ‘Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?’ sorusuna yanıt arıyor.

Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Turgut Aydın, Sibel Taşcıoğlu, Kadim Yaşar, Bülent Polat ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın 3 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. ATV'nin 3 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova’nın yerine yabancı sinema filmi "Fantastik Dörtlü" yer alıyor.

Yılbaşı nedeniyle bazı kanallar program ve dizilerine kısa bir ara verdi, bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova 17. bölümünün 24 Ocak Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da kartlar yeniden karıştı. Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Anayım ben ana!'

Eşim beni 'sen artık hiç eğlenceli biri değilsin' deyip terk etti

Yeşilköy'de silahlar konuştu... Özlem Yıldız'ın panik anları!

Kıvanç tuttu Başak pişirdi