Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi merak konusu oldu. Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, en son 29 Aralık’ta izleyicileriyle buluşmuştu. Yılmaz, Züleyha ve Demir arasında yaşanacak yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, ‘Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?’ sorusuna yanıt arıyor.
Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Turgut Aydın, Sibel Taşcıoğlu, Kadim Yaşar, Bülent Polat ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın 3 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. ATV'nin 3 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova’nın yerine yabancı sinema filmi "Fantastik Dörtlü" yer alıyor.
Yılbaşı nedeniyle bazı kanallar program ve dizilerine kısa bir ara verdi, bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova 17. bölümünün 24 Ocak Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukurova'da kartlar yeniden karıştı. Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.
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