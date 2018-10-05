Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. bölümü izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin dün akşam yayınlanan 4. bölümünde Yılmaz hapishaneden kaçma planları yaptı. Züleyha, Yılmaz'ın idam kararını duyunca işler karıştı. Diziseverler şimdiden yeni bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Züleyha ve Hünkar arasındaki diyalogların dikkat çektiği bölümde heyecan yine doruktaydı. Son bölümün bitmesinin ardından gelecek hafta izleyiciyle buluşacak 5. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin merka edilen ayrıntılar...
1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 Ekim'de ekranlara gelen son bölümünde; Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?
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