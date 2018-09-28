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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
28.09.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. bölümü izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin dün akşam yayınlanan 3. bölümünde Yaman Çiftliği’ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar’ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişti. Diziseverler şimdiden yeni bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Jandarmanın Yılmaz’ın peşine düşmesiyle işlerin çığırından çıktığı bölümde heyecan yine doruktaydı. Son bölümün bitmesinin ardından gelecek hafta izleyiciyle buluşacak 4. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Eylül'de ekranlara gelen son bölümünde; Yaman Çiftliği’ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar’ın (Vahide Perçin) ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor!

Jandarmanın Yılmaz’ın (Uğur Güneş) peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Züleyha ve Yılmaz’ın başının dertte olması Gaffur’u (Bülent Polat) ve Saniye’yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten’in Yılmaz’a olan aşkı günbegün büyürken öğreneceği gerçeklerle yıkılması da an meselesi!

Züleyha’nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir (Murat Ünalmış), ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha’ya da hükmedebilecek mi?

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