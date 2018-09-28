Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. bölümü izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin dün akşam yayınlanan 3. bölümünde Yaman Çiftliği’ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar’ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişti. Diziseverler şimdiden yeni bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Jandarmanın Yılmaz’ın peşine düşmesiyle işlerin çığırından çıktığı bölümde heyecan yine doruktaydı. Son bölümün bitmesinin ardından gelecek hafta izleyiciyle buluşacak 4. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Eylül'de ekranlara gelen son bölümünde; Yaman Çiftliği’ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar’ın (Vahide Perçin) ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor!
Jandarmanın Yılmaz’ın (Uğur Güneş) peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Züleyha ve Yılmaz’ın başının dertte olması Gaffur’u (Bülent Polat) ve Saniye’yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten’in Yılmaz’a olan aşkı günbegün büyürken öğreneceği gerçeklerle yıkılması da an meselesi!
Züleyha’nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir (Murat Ünalmış), ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha’ya da hükmedebilecek mi?
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