Azize dizisinin konusu nedir? İşte Azize ilk bölümünün yayınlanacağı saat
Kanal D’nin Süreç Film imzalı yeni dizisi Azize, bu akşam ilk bölümüyle ekranda olacak. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla sezonun en iddialı projelerinden biri olan Azize bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara merhaba diyor. Peki Azize dizisinin konusu nedir? İşte yayınlanan son fragman ve Azize dizisinin hikayesi
Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.
Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.
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