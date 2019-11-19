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Televizyon
19 Kasım 2019 - 13:32,

Azize dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Azize dizisinin oyuncu kadrosu

Kanal D'nin iddialı projesi Azize ekranlara birinci bölümü ile merhaba diyor. Dizinin çarpıcı konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki Azize dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler var? İşte Azize dizisinin oyuncu kadrosu ve detaylar

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Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Azize’nin tüm oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Şıklıklarıyla göz dolduran oyuncular, hayranlarından şimdiden tam not aldı.

Şu ana kadar yayınlanan fragman, afiş ve fotoğraflarıyla sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Azize, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor.

2Buğra Gülsoy - KARTAL ALPAN

Buğra Gülsoy - KARTAL ALPAN

Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.

3Hande Erçel AZİZE GÜNAY

Hande Erçel AZİZE GÜNAY

Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.

4Mustafa Yıldıran BALKAN ALPAN

Mustafa Yıldıran BALKAN ALPAN

Kartal’ın abisi, Azize’nin babasını vuran kişidir. Yıllar önce bu sebeple hapse girmiş, gençliğini hapiste geçirmiştir. Hapisten çıktığında Karakaya ailesinin de başına geçecektir.

5Mustafa Avkıran BARBAROS KARAKAYA

Mustafa Avkıran BARBAROS KARAKAYA

Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.

6Duygu Sarışın ASYA GÜNDOĞAN

Duygu Sarışın ASYA GÜNDOĞAN

Mafya ailelerinin içindeki tek kadın liderdir ve en gençleridir. Kartal’ın kendini anladığını düşündüğü nadir insanlardandır. Azize-Kartal aşkının engellerinden biridir.

7Selen Öztürk TUNA ALPAN

Selen Öztürk TUNA ALPAN

Kartal’ın halasıdır, ailedeki iç işler ondan sorulur.

8Çetin Sarıkartal İSKENDER ALPAN

Çetin Sarıkartal İSKENDER ALPAN

Alpan ailesinin reisi, nam salmış bir mafya babasıdır. Yeraltı dünyasının en güçlüsü olmak istemektedir.

9Tugay Mercan OKAN

Tugay Mercan OKAN

Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur.

10Başak Daşman YILDIZ ALPAN

Başak Daşman YILDIZ ALPAN

Barbaros Karakaya’nın kızıdır aynı zamanda Balkan’ın eşidir.

11Orhan Kılıç ADNAN BARDAR

Orhan Kılıç ADNAN BARDAR

Bardar ailesinin başındadır. Tuna’nın eski gizli sevgilisidir.

12Serkan Altıntaş YAMAN ÖZSOY

Serkan Altıntaş YAMAN ÖZSOY

Kartal’ın yakın koruması, bir yandan da en iyi dostudur. Ceyda’dan hoşlanmaktadır ama bu aşkını meydana çıkarmak istemez. Kartal’a ihanet sayar.

13Asuman Çakır AYNUR ALPAN

Asuman Çakır AYNUR ALPAN

İskender’in ölen abisi Hasan’ın eşidir. Müştemilattaki işlerin ve mutfağın başındadır.

14Ufuk Şen HASAN ALPAN

Ufuk Şen HASAN ALPAN

Ölen abi Hasan’ın oğludur. İskender’in sağ koludur, ailenin silah gücünü yönetmektedir.

15Zeynep Kızıltan Gül Alpan

Zeynep Kızıltan Gül Alpan

Hasan’ın karısıdır. Kayınvalidesi Aynur’la birlikte mutfak işlerine bakar. Gelin kaynana hiç anlaşamazlar, aralarında tatlı bir itişme vardır

16Ceylan Batı CEYDA ALPAN

Ceylan Batı CEYDA ALPAN

İskender’in en küçük çocuğudur. Yaman’a olan aşkı babasının ilişkilerini bozacaktır.

17Ece Miray SELİN ALPAN

Ece Miray SELİN ALPAN

Yıldız ve Balkan’ın kızıdır.

18Efekan Can KUZEY ALPAN

Efekan Can KUZEY ALPAN

Yıldız ve Balkan’ın oğlu İskender’in kendi soyadından tek erkek torunudur. Barbaros Karakaya’nın da veliahtıdır.

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