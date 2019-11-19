Azize dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Azize dizisinin oyuncu kadrosu



Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Azize’nin tüm oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Şıklıklarıyla göz dolduran oyuncular, hayranlarından şimdiden tam not aldı.



Şu ana kadar yayınlanan fragman, afiş ve fotoğraflarıyla sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Azize, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor.