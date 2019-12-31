Atv yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı programları nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Atv yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünün olması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı tatiline giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için açıklama yapılmadı ancak dizinin 7 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.ki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır..