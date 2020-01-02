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Televizyon
Haber Giriş: 02.01.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Melisa Şenolsun'un canlandırdığı Cansu yaşıyor mu?

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Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Melisa Şenolsun'un canlandırdığı Cansu yaşıyor mu?

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un yer aldığı Netflix’in ikinci Türk yapımı Atiye’nin ilk sezonu yayınlandı. Farklı konusunun yanı sıra cesur sahneleriyle de sosyal medyaya konu olan Atiye’nin 2. Sezonu bekleniyor. Özellikle Melisa Şenolsun'un canlandırdığı Cansu'nun akıbeti merak ediliyor. Peki, Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü 1. sezonuyla Netflix platformunda yerini aldı. UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe’de geçen ve 'Dünyanın Uyanışı' isimli kitabından uyarlanan Atiye'nin 8. bölümden oluşan ilk sezonu ardından gözler 2. sezon tarihine çevrildi. Peki, Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 2. sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak senaryo çalışmalarının sürdüğü biliniyor.Dizinin çekimleri, birinci sezonda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu’nun farkl yerlerinde çekilecek.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.

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