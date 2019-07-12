Aslı Hünel kimdir, eşi Savaş Yurtsever kim?
Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Özellikle eşine romantik bir sürpriz yapan Savaş Yurtsever, dikkat çekti. Evlilikleriyle ilgili konuşan ikilinin hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Aslı Hünel kimdir, eşi kim?
Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, , 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Aslı Hünel, müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza attı. Bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatin Yurtsever ile 2018 nisan ayında nikah masasına oturdu. Savaş Fatin Yurtsever'in Aslıhan Hünel'in abisi Saruhan Ünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Savaş Yurtsever, bir otomobil firmasında otomobil satış müdürü olarak çalışıyor.
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