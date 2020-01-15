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Televizyon
Haber Giriş: 15.01.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Afili Aşk’a üç ödül birden...

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Afili Aşk’a üç ödül birden...

Bu sene sekizincisi düzenlenen “Tv Yıldızları Ödül Töreni” önceki akşam Swiss Otel'de bir törenle gerçekleştirildi.

Pınar Altuğ, Deniz Akkaya ve Saba Tümer’in sunuculuğunu yaptıkları, Haluk Levent ve Dicle Olcay’ın ise canlı performans sergilediği gece renkli anlara sahne oldu.
Halk oylaması sonucu ödüllerin belirlendiği gecede Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk, üç ödül aldı.

Afili Aşk’a üç ödül birden...

Afili Aşk’ın başrol oyuncularından Burcu Özberk, “En iyi Tv Romantik Komedi Kadın Oyuncusu”, bir diğer başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul “En iyi Tv Romantik Komedi Erkek Oyuncusu” ödülünü alırken, Afili Aşk ise “En İyi Tv Romantik Komedi Dizisi” ödülüne layık görüldü. Dizinin ödülünü yapımcı Fatih Enes Ömeroğlu ve yönetmen Serdar Gözelekli beraber aldı.
Afili Aşk’a üç ödül birden...


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