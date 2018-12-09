9 Aralık Kanal D canlı yayın akışı
Kanal D yayın akışı, 9 Aralık Pazar günü izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde ekran başında nelerin yer aldığını sorgulamak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Kanal D canlı yayın akışını araştırıyor. İşte, 9 Aralık Pazar akşamının Kanal D yayın akışı ve detaylı bilgiler
Kanal D yayın akışı, 9 Aralık Pazar günü içerisinde barındırdığı diziler, haber bültenleri, eğlence ve aktüel programlarla dikkat çekiyor. İşte, 9 Aralık Kanal D canlı yayın akışı ve program içerikleri
9 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım
Saat: 00:15 - 03:15 (180 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Zamana karşı bir yarış!
Arda'nın Mutfağı
Saat: 03:15 - 04:00 (45 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Arda'nın Mutfağı hayatınıza ve mutfağınıza lezzet katmaya devam ediyor!
Müzik Arası
Saat: 04:00 - 05:00 (60 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.
Kavak Yelleri
Saat: 05:00 - 07:00 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İçinde kasırgalar kopan, başında kavak yelleri esen dört gencin hikayesi...
İkizler Memo-Can
Saat: 07:00 - 09:45 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Birbirine tıpatıp benzeyen fakat bambaşka hayatlar yaşayan iki çocuğun yollarının kesişirse...
Magazin D Pazar
Saat: 09:45 - 13:00 (195 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Magazin D özel röportajlar ve gündem yaratan haberlerle ekrana geliyor.
Son Moda
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Estetikten güzellik sırlarına, sağlıklı beslenmeden spora, ev dekorasyona her şey Son Moda!
Şule ile Vitrindekiler
Saat: 14:00 - 15:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sanat, siyaset, medya, spor ve iş dünyasının ünlü isimleri konuk oluyor,
Set Ekstra
Saat: 15:00 - 15:15 (15 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Kanal D'nin sevilen dizi ve programları hakkında tüm merak edilenler artık Set Ekstra'da!
Arka Sokaklar
Saat: 15:15 - 18:45 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları...
Kanal D Haber Haftasonu
Saat: 18:45 - 19:45 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
Saat: 19:45 - 20:45 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor!
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Bir Litre Gözyaşı
Saat: 20:45 - 23:30 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Amansız bir hastalığa yakalanan genç bir kızın her türlü zorluğa rağmen hayata tutunma hikayesi.
Çocuklar Duymasın
Saat: 23:30 - 02:15 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Taş fırın erkeği ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem, tüm maceraları ve dostlarıyla yeniden ekranda!
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