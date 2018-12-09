9 Aralık Kanal D canlı yayın akışı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
09.12.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

9 Aralık Kanal D canlı yayın akışı

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9 Aralık Kanal D canlı yayın akışı

Kanal D yayın akışı, 9 Aralık Pazar günü izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde ekran başında nelerin yer aldığını sorgulamak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Kanal D canlı yayın akışını araştırıyor. İşte, 9 Aralık Pazar akşamının Kanal D yayın akışı ve detaylı bilgiler

Kanal D yayın akışı, 9 Aralık Pazar günü içerisinde barındırdığı diziler, haber bültenleri, eğlence ve aktüel programlarla dikkat çekiyor. İşte, 9 Aralık Kanal D canlı yayın akışı ve program içerikleri

9 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım
Saat: 00:15 - 03:15 (180 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Zamana karşı bir yarış!

Arda'nın Mutfağı
Saat: 03:15 - 04:00 (45 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Arda'nın Mutfağı hayatınıza ve mutfağınıza lezzet katmaya devam ediyor!

Müzik Arası
Saat: 04:00 - 05:00 (60 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

Kavak Yelleri
Saat: 05:00 - 07:00 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İçinde kasırgalar kopan, başında kavak yelleri esen dört gencin hikayesi...

İkizler Memo-Can
Saat: 07:00 - 09:45 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Birbirine tıpatıp benzeyen fakat bambaşka hayatlar yaşayan iki çocuğun yollarının kesişirse...

Magazin D Pazar
Saat: 09:45 - 13:00 (195 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Magazin D özel röportajlar ve gündem yaratan haberlerle ekrana geliyor.

Son Moda
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Estetikten güzellik sırlarına, sağlıklı beslenmeden spora, ev dekorasyona her şey Son Moda!

Şule ile Vitrindekiler
Saat: 14:00 - 15:00 (60 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sanat, siyaset, medya, spor ve iş dünyasının ünlü isimleri konuk oluyor,

Set Ekstra
Saat: 15:00 - 15:15 (15 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Kanal D'nin sevilen dizi ve programları hakkında tüm merak edilenler artık Set Ekstra'da!

Arka Sokaklar
Saat: 15:15 - 18:45 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları...

Kanal D Haber Haftasonu
Saat: 18:45 - 19:45 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
Saat: 19:45 - 20:45 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor!

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Bir Litre Gözyaşı
Saat: 20:45 - 23:30 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Amansız bir hastalığa yakalanan genç bir kızın her türlü zorluğa rağmen hayata tutunma hikayesi.

Çocuklar Duymasın
Saat: 23:30 - 02:15 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Taş fırın erkeği ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem, tüm maceraları ve dostlarıyla yeniden ekranda!

 

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