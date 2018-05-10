Tofu nedir? Faydaları neler?
Japonya, Çin ve Tayland gibi ülkelerde soya ile yapılan tipik Uzak Doğu yemeği olan tofu, son dönemde Uzak Doğu'nun dışında da oldukça popüler bir hale geldi. Haşlanmış soya fasulyesinden elde edilen ve asit ya da tuzlu bileşiklerle kestirilerek elde edilen bir çeşit peynir olan tofu özellikle, vejetaryen ve vegan beslenme tarzını seçenler için vazgeçilmez bir besin. Peki, tofunun faydaları neler? Tofu nedir?
Vegan beslenme tarzını benimsemiş kişilerin protein ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tükettiği bitkisel protein kaynağı tofunun ne olduğu son günlerde merak konusu oldu. kökeni MÖ 2. yüzyılda Han Hanedanı döneminde Huainan Kralı'na kadar uzanan bu yiyeceğin hakkında bil almak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. İşte, son günlerin popüler besini tofu hakkında merak edilen detaylar...
TOFU NEDİR?
Zengin bir protein deposu olan soyadan, daha doğrusu soya sütünden elde edilen tofu soya sütünün çökeltisinin, nagari adlı bir maddeyle birleştirilmesi ve süt lor haline getirilmesiyle yapılır. Katıldığı malzemenin tadına uyum sağlamasından dolayı gerek salatalarda, gerekse çorbalarda ve diğer yemeklerde çok rahat kullanılır. Demir açısından çok zengin olan tofu,100 gramında sadece beş gram yağ bulunduğu için diyet programlarına son derece faydalı bir gıdadır.
İçeriğinde kolesterol barındırmayan, B vitamini deposu bu malzemenin yumuşak ve sert olmak üzere iki çeşidi marketler satılmaktadır. Tofu, dünyanın, bitkisel protein açısından en zengin gıdaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle vegan beslenme tarzını benimseyenler için vücudun üretmediği, yiyeceklerden almamız gereken tüm temel aminoasitleri barındırıyor.
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