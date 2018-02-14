Son dönemde herkesin umut bağladığı 6 sağlık trendi

Enginar ve maydanoz yağı

Enginar ve maydanoz yağı bu aralar en çok kullanılan sağlık trendleri arasında. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı enginar ve maydanoz yağı içmek, mide sorunlarının giderilmesine, karaciğeri temizlemeye, sürekli yeme hissini durdurmaya ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Bunun dışında ayak bileklerine uygulamanın yorgunluğu aldığı da söylüyor.

#buddhabowl

Aslında Buddha bowl'a hepimiz aşinayız. Bu trendi Instagram'da #buddhabowl etiketi altında defalarca gördük. Buddha bowl aslında zengin bir besin tabağı. Kuruyemiş, protein bazlı yiyecekler, yeşillik ve dahası bu tabakta, bir arada yer alıyor. Bu şekilde çok yönlü bir şekilde beslenilmiş oluyor.

D vitamini takviyeli paket sandviç ve dürüm çeşitleri

Birçok marka bebek sütü, margarin gibi ürünlere D vitaminini zaten ekliyor. D vitaminin faydalarını düşündüğümüz zaman bu oldukça mantıklı bir hareket. Bunun yanı sıra eksikliğinde ise birçok sağlık sorunu meydana geliyor. Fakat markalar artık D vitamini ekleme olayını bir adım ileri götürdüler ve D vitamini takviyeli paket halinde dürüm ve sandviçleri satışa sundular.

Çekirge

Evet, kabul ediyoruz biraz ilginç. Dünyada yaygın olan, henüz Türkiye'ye gelmemiş bir sağlık trendinden bahsediyoruz. Yurtdışında, çekirge un haline getirilerek enerji barına dönüştürülüyor. Çok iyi bir protein kaynağı ve bol miktarda omega-3, çinko ve kalsiyum barındırıyor.

Meyve sularında değişim

ABD'de zaten popüler olan ve son dönemde ülkemizde sıkça gördüğümüz havuç, salatalık, pancar gibi meyve ve sebzelerden yapılan yoğurtlar, meyve sularının pabucunu dama attı. Bu kategoride geçmişte en çok doğal meyve suları tüketilirken, artık bu tarz yoğurtlar tüketiliyor. Bunun yanı sıra kaktüs suyu da antioksidan özelliği ve sahip olduğu vitaminler ile trendler arasında.

Hindistancevizi yağı

Dünyada hindistancevizi yağı zaten çokça kullanılıyordu. Fakat Türkiye'de son zamanlarda daha fazla kullanılmaya başlandı. Makyaj temizleme, saç bakımı, cilt bakımı, saç şekillendirme, diş temizliği, ferah kokma, tıraş, güneş yanıklarını dindirme, pişik tedavisi, saman nezlesi, böcek ısırıkları gibi birçok şey için kullanılıyor.