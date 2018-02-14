Son dönemde herkesin umut bağladığı 6 sağlık trendi

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Enginar ve maydanoz yağı
Enginar ve maydanoz yağı bu aralar en çok kullanılan sağlık trendleri arasında. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı enginar ve maydanoz yağı içmek, mide sorunlarının giderilmesine, karaciğeri temizlemeye, sürekli yeme hissini durdurmaya ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Bunun dışında ayak bileklerine uygulamanın yorgunluğu aldığı da söylüyor.
#buddhabowl
Aslında Buddha bowl'a hepimiz aşinayız. Bu trendi Instagram'da #buddhabowl etiketi altında defalarca gördük. Buddha bowl aslında zengin bir besin tabağı. Kuruyemiş, protein bazlı yiyecekler, yeşillik ve dahası bu tabakta, bir arada yer alıyor. Bu şekilde çok yönlü bir şekilde beslenilmiş oluyor.
D vitamini takviyeli paket sandviç ve dürüm çeşitleri
Birçok marka bebek sütü, margarin gibi ürünlere D vitaminini zaten ekliyor. D vitaminin faydalarını düşündüğümüz zaman bu oldukça mantıklı bir hareket. Bunun yanı sıra eksikliğinde ise birçok sağlık sorunu meydana geliyor. Fakat markalar artık D vitamini ekleme olayını bir adım ileri götürdüler ve D vitamini takviyeli paket halinde dürüm ve sandviçleri satışa sundular.
Çekirge
Evet, kabul ediyoruz biraz ilginç. Dünyada yaygın olan, henüz Türkiye'ye gelmemiş bir sağlık trendinden bahsediyoruz. Yurtdışında, çekirge un haline getirilerek enerji barına dönüştürülüyor. Çok iyi bir protein kaynağı ve bol miktarda omega-3, çinko ve kalsiyum barındırıyor.
Meyve sularında değişim
ABD'de zaten popüler olan ve son dönemde ülkemizde sıkça gördüğümüz havuç, salatalık, pancar gibi meyve ve sebzelerden yapılan yoğurtlar, meyve sularının pabucunu dama attı. Bu kategoride geçmişte en çok doğal meyve suları tüketilirken, artık bu tarz yoğurtlar tüketiliyor. Bunun yanı sıra kaktüs suyu da antioksidan özelliği ve sahip olduğu vitaminler ile trendler arasında.
Hindistancevizi yağı
Dünyada hindistancevizi yağı zaten çokça kullanılıyordu. Fakat Türkiye'de son zamanlarda daha fazla kullanılmaya başlandı. Makyaj temizleme, saç bakımı, cilt bakımı, saç şekillendirme, diş temizliği, ferah kokma, tıraş, güneş yanıklarını dindirme, pişik tedavisi, saman nezlesi, böcek ısırıkları gibi birçok şey için kullanılıyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün