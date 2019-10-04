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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
04.10.2019 - 23:13, Son Güncelleme:

Reflü nedir nasıl anlaşılır? Reflü belirtileri nelerdir?

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Reflü nedir nasıl anlaşılır? Reflü belirtileri nelerdir?

Mide rahatsızlıklarından olan reflü tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olarak kişilerin yaşam kalitesini düşürebiliyor. Ses kısıklığı, midede ağrı, ağza acı su gelmesi gibi belirtilerle kendisini gösteren reflüde, genellikle ilaç tedavisi uygulanır. Peki, reflü hastalığı nedir nasıl anlaşılır? Reflü belirtileri nelerdir? İşte, reflü hakkında detaylı bilgiler.

Toplumumuzun yüzde 20'sinde görülen reflü sorunu sık sık ülser ile karıştırılmaktadır. Reflüde erkekler ve kadınlar arasında bir farklılık görülmemektedir. Tedavisi geciktirildiği takdirde reflü ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilir. Peki, reflü belirileri nelerdir? İşte, reflü ile ilgili merak edilenler.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel, reflü hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi: Reflü hastalığı, genel tabirle mide asidinin ve yiyeceklerin yemek borusuna geri kaçma durumudur. Genellikle asit, bazen safra ve pankreas sıvısından oluşan mide içeriği yemek borusuna geri kaçabiliyor ve içeriğin burada uzun süre yemek borusu ile teması, yemek borusunun kendini koruma özelliğini yitirmesine neden olabiliyor. Bunun sonucunda da reflü hastalığı oluşuyor.

Reflü hastalığı toplumumuzda her ne kadar önemsiz görülüp, ilaçlarla geçiştirilmek istensede, reflü tedavi altına alınmadığında çok nadirde olsa kansere kadar gidebilecek ciddi bir hastalıktır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

• Göğsün ön tarafında, midenin üst bölümüne karşılık gelen bölgede yanma, ekşime ile boğazda yanma hissi

• Ağza acı su gelmesi

• Geğirme

• Ses kısıklığı

• Boğazda dolgunluk ve gıcık hissi

• Ağız kokusu

• Geçmeyen öksürük

• Yutma güçlüğü ve yutarken yiyeceklerin takılma hissi

• Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım tekrarlayan astım nöbetleri

• Tedavi edilemeyen larenjit ve farenjit

REFLÜ BELİRTİLERİ BAŞKA ETKENLERLE ORTAYA ÇIKABİLİR

Reflü, daha çok yaşam stili, diyet, yeme alışkanlığı, ilaçlar, hamilelik, diyabet ve hızlı kilo alma gibi durumlarla kendini gösterebilen hastalıktır.

REFLÜ HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

• Kilo fazlalığı varsa mutlaka kilo verilmeli

• Yemek saatleri ve beslenme düzeni değiştirilmeli

• Yemeklerde mide çok fazla doldurulmamalı

• Özellikle yatmadan en az 3 saat önce sulu ya da katı gıda alımı kesilmeli

• Geceleri uyandıran reflüde, yatağın başı 15-20 cm kadar yükseltilerek uyunmalı

• Portakal, limon gibi asitli meyve suları içilmemeli

REFLÜNÜN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Reflü hastalığı günümüzde tanısı konduktan sonra önleminin alınması ve tedavisi mümkün bir hastalıktır. Yeni başlayan, kısa süreli ve hafif şiddetli hastalıkta hayat tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi uygulanır. Tedaviye dirençli, sık tekrarlayan ve şiddetli hastalıkta daha kuvvetli asit baskılama stratejileri kullanılabilir. Medikal tedavi ile semptomların yeterince kontrol edilemediği, uzun süreli ilaç kullanımının yan etkilerinden kaçınmak için veya mide fıtığı gibi yapısal değişikliğin olduğu durumlarda ise cerrahi uygulanabilir. Bu arada 2015 yılında JAMA adlı Amerikan dergisinde, reflü tedavisinin bel kemiğini oluşturan PPI (Proton Pompası Inhibitörü) ile ilgili olarak bu ilaçların uzun kullanıldığında Alzheimer benzeri erken bunamalara ve bazı böbrek hastalıkları yatkınlığı arttırdığı gösterildi. Bu yüzden ameliyat seçeneğini de tercih eden hastalarda artmaktadır.

 

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