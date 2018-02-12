Pıhtı atması nedir? Beyne pıhtı atması nasıl olur?

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En hayati organlarımızdan olan beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağın neden olduğu pıhtı atması, halk arasında “inme” olarak adlandırılan felce yol açan ciddi bir rahatsızlıktır. Vatandaşların merak ettiği pıhtı atması hakkında tüm detaylar haberimizde…
Damarlarda biriken yağ ve kolesterol gibi maddelerin bazı bölümlerinin koparak yukarıya kan akımıyla gitmesiyle oluşan pıhtı atması, ciddi sonuçlar doğuran ve önemsenmesi gereken bir hastalık olarak biliniyor. Bu hastalıkta hasta felç geçirebilir ya da daha da ileri bir düzeyde bir etkiye maruz kalarak hayatını kaybedebiliyor.
Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağın neden olduğu pıhtı atması, vatandaşlar tarafından “inme” olarak adlandırılan felce yol açıyor. Hipertansiyon ve kontrolsüz diyabetin pıhtı atmada en önemli faktörler olarak göze çarpıyor.
PIHTI ATMASININ NEDENLERİ
Prof. Dr. Kaya Aksoy, damarlarda biriken yağ ve kolesterol gibi maddelerin bazı bölümlerinin koparak yukarıya kan akımıyla gitmesiyle pıhtı atmanın oluştuğunu belirtiyor. Aksoy, Boyun damarlarındaki damar sertliğinde veya boyun damarlarındaki tıkanmalarda bu kan sirkülasyonuyla küçük veya büyük pıhtılar atıldığını ifade ediyor.
PIHTI ATMASI NASIL ÖNLENİR?
Pıhtı atmasının önlenmesinde sağlıklı yaşamanın çok faydalı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaya Aksoy, vatandaşlara şu önerilerde bulundu:
Damar sertliğine neden olmayacak şekilde hipertansiyon ve diyabetten uzak kalmak çok etkili.
Kardiyolojik muayeneleri muntazam yaptırmak gerekli.
Damarlara baktırmak çok etkili. Rutin tetkikleri yaptırıp düzenli beslenmek ve yağsız gıdalarla, şeker tuz alımını minimale indirgeyerek beslenmek gerekir.
Egzersiz, yürüyüş ve spor yapmak kolesterol ve yağ oranını azaltıyor. Göbek çevresindeki yağlanmayı azaltmak yağ profillerini değiştirir.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Uzmanlar, toplumda 'pıhtı atması' denilen ve ölüme kadar gidebilen ciddi risklere yol açan sağlık sorununun ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek pıhtı atması hastalığıyla karşı karşıya kalma riski olan kişileri şöyle sıralıyor;
Obezite problemi olanlar
Uzun anestezi süresi gereken cerrahi operasyonlar geçirmiş hastalar
Önceden tromboemboli geçiren veya kanda pıhtılaşma eğilimi olanlar kişiler
Hastanede yatan enfeksiyon hastaları (akciğer, batın, kemik enfeksiyonu, sepsis vb.)
Ağır astım ve kronik obstrüktif akciğer (KOAH) hastaları
Yatağa bağımlı yaşayan kişiler
Kanser hastaları
Yoğun bakım hastaları
Hamileler
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