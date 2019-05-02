Melisa çayı nasıl demlenir, faydaları neler?
Sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa çayının birçok kullanım alanı mevcut. Dünya mutfaklarında ödüllü şefler, melisa, nane gibi otları aroma, tat lezzeti için kullanıyor. Doğal şifa kaynağı olan melisa, gripten böcek ısırıklarına karşı birçok alanda tedavi edici özelliğe sahiptir. Peki, melisa çayı nasıl demlenir, faydaları neler?
Sağlığa faydaları nedeniyle özellikle kış aylarında çayı yapılarak tüketilen melisa, merkezî Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yetişen nane türü bir bitkidir. Beyaz çiçekleri bal arısını çektiği için genus ismi Yunancadan gelme "bal arısı" melissadır, yani oğulotu. 70–150 cm'ye kadar uzayabilir. Yaprakları hafif bir limon aroması verir. Yazın açan küçük beyaz çiçekler nektar doludur. Bu durum türün isminin kaynağıdır.
KULLANIM ALANLARI
Limon otu sıklıkla çay ve dondurmalarda diğer bitkilerle birlikte aroma verici olarak kullanılır. Sıkça meyve, tatlı ve balık tabaklarına konulabilir Bitki sosislerde beta hidroksi asitten daha iyi ve sağlıklı bir koruyucu olarak ileri sürülür. Ayrıca uykusuzluk, huzursuzluk ve sinirleri yatıştırmak için kullanılır.
MELİSA ÇAYININ FAYDALARI NELER?
Yapılan bir çalışma, melisa çayı tüketiminin radyasyonun etkilerini azalttığını göstermiştir.
Kilo vermeyi destekleyici etkiye sahiptir.
Adet dönemindeki ağrıları azaltır.
çeriğinde yer alan madensel tuzlar ve yağlar sayesinde cilt üzerinde olumlu etki bırakır.
Malzemeler
Yarım litre su,
10 gram melisa,
2 adet kakule
Yarım litre kaynamış suyu ateşinden üzerinden aldığınız vakit 10 gram daha önce almış olduğunuz kurutulmuş melisayı atıp 10 dakika demlemeye bırakın. Demleme sırasında bir iki adet kakule de ilave edebilirsiniz. Demlenme süreci bittikten sonra melisa çayını tüketin. Kalan melisa çayınızı buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz ancak 2 gün içerisinde tüketmeniz gerekir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle