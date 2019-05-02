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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
02.05.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Melisa çayı nasıl demlenir, faydaları neler?

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Melisa çayı nasıl demlenir, faydaları neler?

Sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa çayının birçok kullanım alanı mevcut. Dünya mutfaklarında ödüllü şefler, melisa, nane gibi otları aroma, tat lezzeti için kullanıyor. Doğal şifa kaynağı olan melisa, gripten böcek ısırıklarına karşı birçok alanda tedavi edici özelliğe sahiptir. Peki, melisa çayı nasıl demlenir, faydaları neler?

Sağlığa faydaları nedeniyle özellikle kış aylarında çayı yapılarak tüketilen melisa, merkezî Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yetişen nane türü bir bitkidir. Beyaz çiçekleri bal arısını çektiği için genus ismi Yunancadan gelme "bal arısı" melissadır, yani oğulotu. 70–150 cm'ye kadar uzayabilir. Yaprakları hafif bir limon aroması verir. Yazın açan küçük beyaz çiçekler nektar doludur. Bu durum türün isminin kaynağıdır.

KULLANIM ALANLARI

Limon otu sıklıkla çay ve dondurmalarda diğer bitkilerle birlikte aroma verici olarak kullanılır. Sıkça meyve, tatlı ve balık tabaklarına konulabilir Bitki sosislerde beta hidroksi asitten daha iyi ve sağlıklı bir koruyucu olarak ileri sürülür. Ayrıca uykusuzluk, huzursuzluk ve sinirleri yatıştırmak için kullanılır.

MELİSA ÇAYININ FAYDALARI NELER?

Yapılan bir çalışma, melisa çayı tüketiminin radyasyonun etkilerini azalttığını göstermiştir.
Kilo vermeyi destekleyici etkiye sahiptir.
Adet dönemindeki ağrıları azaltır.
çeriğinde yer alan madensel tuzlar ve yağlar sayesinde cilt üzerinde olumlu etki bırakır.

MELİSA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Malzemeler

Yarım litre su,
10 gram melisa,
2 adet kakule

Yarım litre kaynamış suyu ateşinden üzerinden aldığınız vakit 10 gram daha önce almış olduğunuz kurutulmuş melisayı atıp 10 dakika demlemeye bırakın. Demleme sırasında bir iki adet kakule de ilave edebilirsiniz. Demlenme süreci bittikten sonra melisa çayını tüketin.   Kalan melisa çayınızı buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz ancak 2 gün içerisinde tüketmeniz gerekir. 

 

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