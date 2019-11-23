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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
23.11.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Kerem Hasanoğlu:Türkiye olmasaydı Aylan Bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu

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Kerem Hasanoğlu:Türkiye olmasaydı Aylan Bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu

Tüm dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olan Uluslararası Pediatri Kurumu IPA ((International Pediatric Assocation), yönetim toplantısını “Mülteci ve Göçmen Çocuklar” başlığı ile ilk kez İstanbul’da gerçekleştirdi.

Uluslararası Pediatri Kurumu yeni dönem Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nın girişimleriyle bu yıl İstanbul’da düzenlenen IPA'nın 25 farklı ülkeden pediatri birlik temsilcilerinin katıldığı toplantıda; IPA’nın Amerikalı Başkanı Prof. Dr. Errol Alden Türkiye'nin mülteci çocuklar konusunda 'süper' bir iş çıkardığını ifade ederek şunları vurguladı: "IPA 1 milyonu aşkın pediatri uzmanını temsil etmekte ve özellikle 'yerinden edilmiş' çocukların sağlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte. Türkiye'de olduğumuz için çok memnunuz çünkü Türkiye bu konuda gerçekten süper bir iş çıkardı. Mülteci kamplarını ve okullarını ziyaret etme fırsatını buldum ve gerçekten orada gördüğümüz işlerden çok etkilendik. Türkiye'nin bu konuda bir model oluşturduğunu düşünüyoruz. Pediatristler olarak hükümetler ile pediatristler arasındaki işbirliğine dair iyi bir model ortaya çıkardığını ve bunlardan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yerinden edilmiş çocuklar ile ilgili en iyi şekilde hizmetlerin nasıl sağlanacağına dair çok şey öğrendik."

Kerem Hasanoğlu:Türkiye olmasaydı Aylan Bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu

' TÜRKİYE OLMASAYDI AYLAN BEBEKLERİN SAYISI YÜZBİNLERCE OLURDU'
Geçtiğimiz yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen, Uluslararası Pediatri Kurumu yeni dönem Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nın girişimleriyle bu yıl İstanbul’da düzenlenen toplantıya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da katıldı. Tüm dünyayı derinden yaralayan Aylan bebek ile ilgili olarak konuşan IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Herkes tek tek Türkiye'nin yaptıkları için teşekkür ediyor. Eğer Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla gerçekten daha büyük felaketlerin önüne geçilmiş oldu" dedi. IPA'nın gelecek dönem başkanı olan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise "IPA, Türkiye Milli Pediatri Derneği'ni bir model olarak gösterdi ve neşretti. Bu nedenle bir Türk olarak ben çok gururluyum" dedi.

‘TÜRKİYE 9 YILDIR SURİYELİLER VE DİĞER GÖÇMENLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR’
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin yaklaşık 9 yıldır 3.6 milyon Suriyeliye ve başka ülkelerden göç etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi: "Bu ev sahipliğinin birçok tarafı var. Politik tarafları haricinde bu insanlar buradayken başta çocuklar olmak üzere 'Hangi hizmetleri verebileceğiz?', 'Bu hizmetlerin kalitesi ne olacak?' gibi işin insani tarafları gündeme geliyor. Türkiye şu anda dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması nedeniyle herkesin yaptıklarını merak ettiği bir ülke konumunda."

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