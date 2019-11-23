Kerem Hasanoğlu:Türkiye olmasaydı Aylan Bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu

Uluslararası Pediatri Kurumu yeni dönem Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nın girişimleriyle bu yıl İstanbul’da düzenlenen IPA'nın 25 farklı ülkeden pediatri birlik temsilcilerinin katıldığı toplantıda; IPA’nın Amerikalı Başkanı Prof. Dr. Errol Alden Türkiye'nin mülteci çocuklar konusunda 'süper' bir iş çıkardığını ifade ederek şunları vurguladı: "IPA 1 milyonu aşkın pediatri uzmanını temsil etmekte ve özellikle 'yerinden edilmiş' çocukların sağlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte. Türkiye'de olduğumuz için çok memnunuz çünkü Türkiye bu konuda gerçekten süper bir iş çıkardı. Mülteci kamplarını ve okullarını ziyaret etme fırsatını buldum ve gerçekten orada gördüğümüz işlerden çok etkilendik. Türkiye'nin bu konuda bir model oluşturduğunu düşünüyoruz. Pediatristler olarak hükümetler ile pediatristler arasındaki işbirliğine dair iyi bir model ortaya çıkardığını ve bunlardan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yerinden edilmiş çocuklar ile ilgili en iyi şekilde hizmetlerin nasıl sağlanacağına dair çok şey öğrendik."





' TÜRKİYE OLMASAYDI AYLAN BEBEKLERİN SAYISI YÜZBİNLERCE OLURDU'

Geçtiğimiz yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen, Uluslararası Pediatri Kurumu yeni dönem Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nın girişimleriyle bu yıl İstanbul’da düzenlenen toplantıya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da katıldı. Tüm dünyayı derinden yaralayan Aylan bebek ile ilgili olarak konuşan IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Herkes tek tek Türkiye'nin yaptıkları için teşekkür ediyor. Eğer Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla gerçekten daha büyük felaketlerin önüne geçilmiş oldu" dedi. IPA'nın gelecek dönem başkanı olan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise "IPA, Türkiye Milli Pediatri Derneği'ni bir model olarak gösterdi ve neşretti. Bu nedenle bir Türk olarak ben çok gururluyum" dedi.

‘TÜRKİYE 9 YILDIR SURİYELİLER VE DİĞER GÖÇMENLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin yaklaşık 9 yıldır 3.6 milyon Suriyeliye ve başka ülkelerden göç etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi: "Bu ev sahipliğinin birçok tarafı var. Politik tarafları haricinde bu insanlar buradayken başta çocuklar olmak üzere 'Hangi hizmetleri verebileceğiz?', 'Bu hizmetlerin kalitesi ne olacak?' gibi işin insani tarafları gündeme geliyor. Türkiye şu anda dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması nedeniyle herkesin yaptıklarını merak ettiği bir ülke konumunda."