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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
22.06.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

Karpuz kilo aldırır mı? Karpuz kaç kalori?

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Karpuz kilo aldırır mı? Karpuz kaç kalori?

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, sulu yapısı ile sıcak havalarda sofraların vazgeçilmezlerinden oluyor. İçeriğinde bol lif bulunduran karpuz, vitamin bakımından oldukça zengin. Her yaştan kişinin sıcak havalarda iştahla tükettiği karpuz, diyet yapanların gözdesi olsa da içeriğinde bol miktarda şeker bulundurması nedeniyle, kilo yapıp yapmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, karpuz kilo aldırır mı? karpuz kaç kalori?

Dünyada domatesten sonra en çok üretilen meyve olan karpuz, yazın su ihtiyacımızı karşılaşmak açısında bolca tüketiliyor. Tok tutma özelliği nedeniyle zayıflamak isteyenler, diyet listelerinde karpuzu eksik etmiyor. Fakat karpuz içeriğinde bol miktarda şeker bulundurmasından dolayı, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Zayıflamak isterken kilo almaktan korkanlar, karpuzun kalori miktarını sorguluyor. İşte, karpuzun kilo üzerindeki etkisi ile ilgili bilgiler.

KARPUZ KİLO ALDIRIYOR MU?

Son zamanlarda karpuz hakkında pek çok gerçek ortaya atılsa da karpuz da her meyve gibi içerisinde şeker barındırıyor. Bu nedenle karpuzu az miktarda tüketmek vücut için pek çok fayda sağlarken, fazla tüketilen her meyve gibi karpuz da şeker oranı nedeniyle kilo almaya neden olabiliyor. Kan şekerinde dalgalanmalara neden olan bu durum çabuk acıkmamıza da zemin hazırlıyor. Karpuzun aşırı tüketimi aynı zamanda midede gaz ve şişkinlik gibi problemler oluşmasına neden oluyor.

KARPUZ KAÇ KALORİ?

Günde iki veya üç dilim karpuz yemek pek çok açıdan yararlı bulunsa da bu miktarı yukarı çıkarmak ekstra kalori ve şeker alımı açısından sorun teşkil ediyor. Diyet yapanlar için de az miktarda karpuz tüketimi öneriliyor. 150 gram karpuz yaklaşık olarak 50 kalori içeriyor. Bu da bir dilim ince ekmekten daha az. Bu sebeple özellikle ara öğünlerde bir porsiyon karpuz tüketmek hem besleyici hem de az kalorili bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

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