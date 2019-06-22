Karpuz kilo aldırır mı? Karpuz kaç kalori?
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, sulu yapısı ile sıcak havalarda sofraların vazgeçilmezlerinden oluyor. İçeriğinde bol lif bulunduran karpuz, vitamin bakımından oldukça zengin. Her yaştan kişinin sıcak havalarda iştahla tükettiği karpuz, diyet yapanların gözdesi olsa da içeriğinde bol miktarda şeker bulundurması nedeniyle, kilo yapıp yapmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, karpuz kilo aldırır mı? karpuz kaç kalori?
Dünyada domatesten sonra en çok üretilen meyve olan karpuz, yazın su ihtiyacımızı karşılaşmak açısında bolca tüketiliyor. Tok tutma özelliği nedeniyle zayıflamak isteyenler, diyet listelerinde karpuzu eksik etmiyor. Fakat karpuz içeriğinde bol miktarda şeker bulundurmasından dolayı, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Zayıflamak isterken kilo almaktan korkanlar, karpuzun kalori miktarını sorguluyor. İşte, karpuzun kilo üzerindeki etkisi ile ilgili bilgiler.
KARPUZ KİLO ALDIRIYOR MU?
Son zamanlarda karpuz hakkında pek çok gerçek ortaya atılsa da karpuz da her meyve gibi içerisinde şeker barındırıyor. Bu nedenle karpuzu az miktarda tüketmek vücut için pek çok fayda sağlarken, fazla tüketilen her meyve gibi karpuz da şeker oranı nedeniyle kilo almaya neden olabiliyor. Kan şekerinde dalgalanmalara neden olan bu durum çabuk acıkmamıza da zemin hazırlıyor. Karpuzun aşırı tüketimi aynı zamanda midede gaz ve şişkinlik gibi problemler oluşmasına neden oluyor.
KARPUZ KAÇ KALORİ?
Günde iki veya üç dilim karpuz yemek pek çok açıdan yararlı bulunsa da bu miktarı yukarı çıkarmak ekstra kalori ve şeker alımı açısından sorun teşkil ediyor. Diyet yapanlar için de az miktarda karpuz tüketimi öneriliyor. 150 gram karpuz yaklaşık olarak 50 kalori içeriyor. Bu da bir dilim ince ekmekten daha az. Bu sebeple özellikle ara öğünlerde bir porsiyon karpuz tüketmek hem besleyici hem de az kalorili bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
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