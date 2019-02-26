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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
26.02.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

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Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Tedavi edilmediğinde karaciğer iltihaplanmasına, siroza ve karaciğer kanserine neden olabilen karaciğer yağlanması, sessiz ilerleyen sinsi bir sağlık sorunu. Birçok soruna neden olan karaciğer yağlanması insan bedenini yoruyor, safra kesesi taşına zemin hazırlıyor, kilo almayı kolaylaştırıyor ve sindirim fonksiyonlarını aksatıyor. Peki, karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Karaciğer yağlanması, orta yaşlılarda görülen en yaygın sağlık sorunlarından biri. İşte, karaciğer yağlanmasından muzdarip vatandaşların merakla araştırdığı 'Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?' sorusunun yanıtı...

Karaciğerinizi yağlandıran “azla yağlı” şeyler yemeniz değil, “şeker ve undan zengin” beslenmenizdir. Hayatınızdan beyaz, işlenmiş unu çıkarın. Nişastayı kaldırın, hatta unutun. Tam tahıldan yapılmış gıdaları bile ölçülü tüketin. Beyaz ekmeği terk edip tam tahıl ekmeği yiyin, onu da öğün başı bir dilimle sınırlayın.

Karaciğerinizi sağlıklı ve dengeli sofralara oturtun. Bol sebze, makul miktarda (abartmadan) meyve yiyin. Meyvenin fazlası karaciğeri hemen yağlandırır. Kavrulmamış kuruyemiş, balık ve az yağlı et içeren mönüleriniz olsun. Besin kaynaklarınızın yüzde 30’unun yağ olduğunu unutmayın.

Yürüyün! Hareket etmek metabolizmayı düzenleyen, şekerin yüksek verimli yakıt olarak kullanılmasını sağlayan, insülin direncini yöneterek karın içi yağlanmayı azaltıp karaciğerin yağ depolamasını engelleyen en iyi, en etkili ve en ucuz "ilaç"tır.

Gizli şeker kaynaklarına dikkat edin. Gıda etiketlerini dikkatle okuyun. Hazır çorbadan ketçapa pek çok gıda gizli şeker kaynıyor, çoğu da fruktoz içeriyor üstelik. Mısır şurubu katılmış ürünlerden adeta bir “zehir”mişçesine kaçın. “Früktoz patlamaları”ndan korunun.

Özellikle içeceklerle kazanılan früktoz miktarı inanılmazdır. Meşrubatlar, gazlı kolalı içecekler, taze sıkılmış olsalar da meyve suları riskli olabilir sizin için.

Karaciğerin sevdiği yiyecekleri tüketin: Lahana grubu ne varsa (beyazı, kırmızısı, Brüksel’lisi ya da Yedikule’lisi fark etmez!) her gün yiyin. Turpgilleri sofranızdan eksik etmeyin. Rokayı kahvaltıda bile arayın.

Soğan ve sarımsak, içerdikleri sülfür sayesinde karaciğerinizi temizler. Kokularına bakmayın, bol bol yiyin ve tabii ki Enginar. Listeye pırasayı, bamyayı, taze fasulyeyi, kabağı, ıspanağı, pazıyı da ekleyin.

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