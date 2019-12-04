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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
04.12.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nedenleri ve çözümü

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Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nedenleri ve çözümü

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, büyük-küçük pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan biridir. Pek çok nedenden kaynaklanan kabızlığın temelinde beslenme şekli yatar. Özensiz bir şekilde hazırlanan diyet listeleri doğrudan doğruya kabızlık sorununa yol açar. Peki, abızlık nasıl geçer? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nedenleri ve çözümü...

Bağırsak hareketlerinin olağandan çok daha yavaş çalışması sonucu kabızlık oluşmaktadır. Yaş ve cinsiyete bağlı olmaksızın herkeste görülebilir. Haftada dört kez ya da daha az tuvalete çıkanlara kabız teşhisi konulmaktadır. Haftada ikiden daha az tuvalete çıkan kişilerde akut seviyede kabızlık söz konusudur. Bu gibi durumlarda mutlaka profesyonel yardım alınmalı ve hastalığın önüne geçilmelidir.

Kabızlık Nedenleri Nelerdir?

1- Yeme bozuklukları: Sürekli katı ve sindirilmesi zor gıdalar tüketen kişilerde yeme bozuklukları ile birlikte kabızlık ortaya çıkabilir. Acı, ekşi ve baharat ağırlıklı beslenmek de son derece riskli sonuçlara yol açmaktadır. Mideyi rahatlatmak ve sindirim sistemini işler kılmak için öğün seçimlerine maksimum oranda dikkat edilmelidir.

2- Az su içmek: Bol su içmek sadece böbreklere değil sindirim sisteminin tamamına faydalıdır. Az su içildiği takdirde beden sağlıklı bir şekilde çalışmaz. Kabızlık da az su içmenin bir uzantısı olarak ortaya çıkabilir. Günde en az üç litre su içmeye özen gösterilmelidir.

3- Süt: Az miktarda süt tüketmek gaz ve şişkinliklerin önüne geçerken, çok fazla miktarda süt tüketmek ise kabızlığa neden olabilir. Sütün içerisinde yer alan bazı maddeler, kabızlığı tetikler niteliktedir. O nedenle sık sık kabızlık problemiyle uğraşanlar süt yerine yoğurt yemeyi tercih edebilir. Bununla birlikte tüketilen sütlerin laktozsuz ya da yağsız olması olası riskleri azaltmaktadır.

Diyet Kabızlık Yapar mı?

Özensiz bir şekilde hazırlanan diyet listeleri doğrudan doğruya kabızlık sorununa yol açar. Söz konusu diyetlerde başta kalsiyum olmak üzere birçok farklı vitamini bünyesinde barındıran gıdalar tüketilmelidir. Bol bol su içmeye özen gösterilmeli ve kahvaltı öğünü atlanmamalıdır. Kontrolsüzce yapılan diyetler kişilerinden günden güne güçten düşmesine ve kabızlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Kabızlığa Neden Olan Hastalıklar

1- Parkinson: Çeşitli titremelerle ortaya çıkan parkinson hastalığı temelde beyin kaynaklıdır. Beynin hücreleri yeteri kadar üretememesi sonucu vücudun tüm direnci düşer. Başta sindirim sistemi olmak üzere birçok sistem felce uğrar. En yaygın sonuçlarından biri de kabızlıktır.

2- Bağırsak kanseri: Son derece tehlikeli bir hastalık olan bağırsak kanseri sinsi bir şekilde ilerler ve birçok farklı organın eski işlevlerine yerine getirmesine engel olur. Kendisine bağırsak kanseri teşhisi konulmuş kişilerde uzun dönemlere yayılan kabızlık gözlemlenir.

Kabızlık Ne Kadar Sürer?

Bu, tamamen kişiden kişiye, metabolizmaya göre değişen bir unsurdur. Bazı kişilerde sadece 2- 3 gün sürerken bazı durumlarda bu hastalık haftalarca sürebilir. Haftalarca süren kabızlık problemi kişinin hem günlük hem de sosyal yaşamını etkiler. Karın bölgesindeki ağrılar ve şişkinlik hissi günden güne artar. Özellikle dışkıdan kan gelmesi ve ani kilo kayıpları gibi belirtilerde mutlaka bir uzmana görünmelidir.

Kabızlık Belirtileri

Konstipasyon adıyla da bilinen kabızlık şikayetleri tuvalete çıkamama ve rahatlayamama belirtileri ile ortaya çıkar. İlerleyen safhalarda hastalarda ateş yükselebilir. Karın bölgesi giderek şişer. Bulantı ve kusma gibi şikayetler ise hastalığın ilerleyen evrelerinde görülür.

Kabızlığın Çözümleri Nelerdir?

1- Lif ağırlıklı beslenmek: Akşam yemeklerinde pişirilen birçok sebze, lif bakımından oldukça zengindir. Bu sebzelerin başında ıspanak ve lahana geliyor. Tamamen damak zevkine bağlı olarak pancar ve pırasa da tüketilebilir. Lif ağırlıklı besinler bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık riskini büyük oranda düşürüyor.

2- Meyve ağırlıklı beslenmek: Erik ve muz gibi potasyum açısından zengin olan meyveler sıklıkla tüketilmelidir. Ancak akşam yemeklerinden hemen sonra değil en az 2- 3- saat sonra tüketilmesi vücut ve sindirim sistemi için daha faydalı olacaktır. Ara öğünlerde ise yoğurt yenebilir.

 

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