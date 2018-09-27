Hekim, hekime danışırsa

İletişim teknolojisinden faydanılarak gerçekleştirilen bu platform hakkında Genel Cerrah Op. Dr. Fahri Yılmaz şu açıklamaları yaptı:

Hekimler Arası Tıbbi İletişim Platformu: HippocrApp

HippocrApp, Hekimler arasında konsültasyon ve iletişimi sağlamak amacıyla ios, web, android ortamlarında geliştirilen, tıp ve diş hekimliği sektöründe hizmet veren tüm hekimlerin tıbbi iletişim sorunlarına çözüm olacağı öngörülen bir platform. Hekimler özellikle karar veremedikleri vakalarda (teşhis ya da tedavisinde zorlanılan durumlarda) kendi meslektaşlarının yurt dışında dahi olsa fikrini almak, tecrübesinden yararlanmak istemektedirler. Mevcut koşullarda bu sorunun çözümü sadece o hekimin tanıdığı ya da kolay ulaşabildiği diğer meslektaşlarıyla telefon ve mesajlaşması şeklinde sağlanabilmektedir.

Whatsapp ve Facebook yeterli değil

Whatsapp, facebook gibi sosyal paylaşım platformları bu ihtiyacı karşılamadığı gibi mesleğe özel uygulamalar da olmadığını biliyoruz. Bu durum hekimlerin doğru bilgiye ve tecrübeye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. HippocrApp uygulamasında hekimler, tüm hekimlik branşlarının altında vakalarını yazı, fotoğraf ve video kullanarak diğer meslektaşlarına profesyonel dosya formatında rahatlıkla sunabilecek, istediği yardım ve görüşleri alabilecektir. Canlı yayın eklentisi aktif hale geldiğinde hekimler anlık ve görüntülü olarak yardımlaşabilecek, hatta birlikte muayene ya da ameliyat yapabileceklerdir. Bir patolog eş zamanlı meslektaşıyla mikroskoba bakabilecek, bir pratisyen hekim uzmanlık gerektiren bir vakada uzman hekime görüntülü danışabilecek, bir cerrah sıkıştığında meslektaşından canlı görüş alabilecektir.

Hekimler paylaşım yapmadan vakalarını sadece kendi arşivinde de tutabilecek, istediği zaman paylaşıma açabilecektir. Vaka paylaşımının yanı sıra hekimlerin uygulamada medikal gündemi, kongre ve etkinlikleri takip edebilmesi, sadece hekime özel duyuru, reklam ve kampanyaları izleyebilmesi için de sosyal paylaşım ekranları düşündük. Uygulama da aynı zamanda whatsapp gibi mesajlaşma, grup kurma, arşivleme, vaka arama motoru gibi bölümler de mevcut.

Hekimler Uygulamanın İçeriğine Nasıl Katkıda Bulunabilecekler?

HippoccrApp şu anki haliyle ücretsiz bir uygulamadır. Sadece hekimlere açıktır. “Hekim olmayanları sisteme dahil etmiyoruz. Onay sürecinden sonra hekimleri kabul ediyoruz. Mail adresi, çalıştığı kurum, referans sistemiyle ve gerektiğinde kayıt olmak isteyen hekimi bizzat arayarak validasyon sürecini tamamlıyoruz. Şu an ios olarak markette. Yakın zamanda android olarak ta hizmete sunacağız. Hekimler zaman içerisinde öneri ekranlarına ihtiyaçlarını ya da olması gerektiğini düşündükleri konuları, duyurularını bizimle paylaşarak uygulamanın içeriğine katkıda bulunabileceklerdir.” dedi ve önümüzdeki zaman diliminde katkı sağlayan hekimlere farklı ödüllendirme mekanizmaları da düşündüklerini belirtti.