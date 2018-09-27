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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
27.09.2018 - 18:56, Son Güncelleme:

Hekim, hekime danışırsa

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Hekim, hekime danışırsa

Hekimler; özellikle karar veremedikleri vakalarda kendi meslektaşlarının yurt dışında dahi olsa fikrini almak ve tecrübesinden yararlanmak üzere hippocrapp adlı bir platform kurdular.

 

İletişim teknolojisinden faydanılarak gerçekleştirilen bu platform hakkında Genel Cerrah Op. Dr. Fahri Yılmaz şu açıklamaları yaptı:

Hekimler Arası Tıbbi İletişim Platformu: HippocrApp

HippocrApp, Hekimler arasında konsültasyon ve iletişimi sağlamak amacıyla ios, web, android ortamlarında geliştirilen, tıp ve diş hekimliği sektöründe hizmet veren tüm hekimlerin tıbbi iletişim sorunlarına çözüm olacağı öngörülen bir platform. Hekimler özellikle karar veremedikleri vakalarda (teşhis ya da tedavisinde zorlanılan durumlarda) kendi meslektaşlarının yurt dışında dahi olsa fikrini almak, tecrübesinden yararlanmak istemektedirler. Mevcut koşullarda bu sorunun çözümü sadece o hekimin tanıdığı ya da kolay ulaşabildiği diğer meslektaşlarıyla telefon ve mesajlaşması şeklinde sağlanabilmektedir.

Whatsapp ve Facebook yeterli değil

Whatsapp, facebook gibi sosyal paylaşım platformları bu ihtiyacı karşılamadığı gibi mesleğe özel uygulamalar da olmadığını biliyoruz. Bu durum hekimlerin doğru bilgiye ve tecrübeye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. HippocrApp uygulamasında hekimler, tüm hekimlik branşlarının altında vakalarını yazı, fotoğraf ve video kullanarak diğer meslektaşlarına profesyonel dosya formatında rahatlıkla sunabilecek, istediği yardım ve görüşleri alabilecektir. Canlı yayın eklentisi aktif hale geldiğinde hekimler anlık ve görüntülü olarak yardımlaşabilecek, hatta birlikte muayene ya da ameliyat yapabileceklerdir. Bir patolog eş zamanlı meslektaşıyla mikroskoba bakabilecek, bir pratisyen hekim uzmanlık gerektiren bir vakada uzman hekime görüntülü danışabilecek, bir cerrah sıkıştığında meslektaşından canlı görüş alabilecektir.
Hekimler paylaşım yapmadan vakalarını sadece kendi arşivinde de tutabilecek, istediği zaman paylaşıma açabilecektir. Vaka paylaşımının yanı sıra hekimlerin uygulamada medikal gündemi, kongre ve etkinlikleri takip edebilmesi, sadece hekime özel duyuru, reklam ve kampanyaları izleyebilmesi için de sosyal paylaşım ekranları düşündük. Uygulama da aynı zamanda whatsapp gibi mesajlaşma, grup kurma, arşivleme, vaka arama motoru gibi bölümler de mevcut.

Hekimler Uygulamanın İçeriğine Nasıl Katkıda Bulunabilecekler?

HippoccrApp şu anki haliyle ücretsiz bir uygulamadır. Sadece hekimlere açıktır. “Hekim olmayanları sisteme dahil etmiyoruz. Onay sürecinden sonra hekimleri kabul ediyoruz. Mail adresi, çalıştığı kurum, referans sistemiyle ve gerektiğinde kayıt olmak isteyen hekimi bizzat arayarak validasyon sürecini tamamlıyoruz. Şu an ios olarak markette. Yakın zamanda android olarak ta hizmete sunacağız. Hekimler zaman içerisinde öneri ekranlarına ihtiyaçlarını ya da olması gerektiğini düşündükleri konuları, duyurularını bizimle paylaşarak uygulamanın içeriğine katkıda bulunabileceklerdir.” dedi ve önümüzdeki zaman diliminde katkı sağlayan hekimlere farklı ödüllendirme mekanizmaları da düşündüklerini belirtti.

Hekim, hekime danışırsa

 

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