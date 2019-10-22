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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
22.10.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşıları ne zaman dağıtılacak?

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Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşıları ne zaman dağıtılacak?

Kış aylarının gelmesiyle beraber, nefes, öksürük, hapşırma ile bulaşan soğuk algınlığı ve grip kendisini göstermeye başladı. Özellikle kapalı alanlarda daha hızlı buluşan gribi karşı yapılacak olan aşı, 65 yaş üstü bireyler, solunum yolu ve akciğer hastaları, kanser tedavisi gören kişiler için büyük önem taşıyor. Peki, grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşıları ne zaman dağıtılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

"Grip aşıları ne zaman yapılır?" sorusu internette merak konusu olmaya devam ediyor. Hastalığın direncine karşı en etkili yöntem olan grip aşısı, her sene eylül aylarında uygulanmaya başlanıyor. Konunun detayları merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşılarına erişimle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Bakan Koca, "İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı, ancak anlıyoruz ki talep yoğunluğu sebebiyle aşılar azalmış. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak." dedi. Peki, grip aşısı kimlere yapılmalı? İşte, grip aşısı ile ilgili merak edilenler.

GRİP AŞILARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, grip aşılarının her yıl yenisinin hazırlandığını, bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını belirterek, aşıların üretim ve dağıtım tarihlerinin bu nedenle yıldan yıla farklılık gösterebildiğini söyledi.

Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve sağlık kuruluşlarına dağıtımının ekim ayı içinde başlayacağının daha önce açıklandığını anımsatan Koca, "Söylediğimiz gibi ilk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı ancak anlıyoruz ki talep yoğunluğu sebebiyle aşılar azalmış. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak. Bu yıl toplamda piyasaya verilecek aşı miktarı 1,2 milyon doz olacak." bilgisini verdi.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

Gebeler, 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları grip konusunda yüksek risk grubunda yer alıyor. Gribe karşı korunmada en etkili yolun aşılanma olduğuna dikkat çeken uzmanlar, her yıl aşı içeriği gözden geçirilmekte ve etkili yeni içerikli aşı üretilmektedir diyor.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulunun 2015'de yaptığı açıklamada, gribin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mevsimsel olarak yaygın görülebildiğine işaret ediliyor. Gripten korunmada bilinen en etkili yöntemin aşı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grip aşısının etkinliği, her sene dolaşan virüsle aşı içeriği aynı olduğunda artmaktadır. Ülkemizin bilimsel verileri değerlendirildiğinde grip aşısının eylül-aralık ayları arasında yapılması önerilmekle birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabilir. Gripten korunmak için aşılanmanın yanı sıra sık sık su ve sabunla eller yıkanmalı, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burun tek kullanımlık kâğıt mendille kapatılmalı ve mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Mendil yoksa kolun iç yüzüne hapşırılmalı, içinde bulunulan mekanlar havalandırılmalı, grip belirtileri olan kişilerin evde istirahat etmeleri sağlanmalıdır."

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