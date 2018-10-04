Gizem Özdilli'yi korkutan uyarı
Prof.Dr.Başak Kandi ve model Gizem Özdilli, "Kadın Sohbetleri"adıyla düzenlenen sosyal sorumluk projesi kapsamında Malatyalı kadınlarla buluştu.
Dermatoloji ve immünoloji uzmanı Prof.Dr.Başak Kandi, sağlık,güzellik ve bakım üzerine Malatyalı kadınların sorularını cevaplarken enfeksiyonlar, cilt, alerji, saç ve tırnak hastalıkları konularda bilgilendirme yaptı.
Kandi, Gizem Özdilli'nin sırtında bulunan 'ben'i görünce, en kısa sürede aldırması uyarısında bulundu.
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