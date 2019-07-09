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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
09.07.2019 - 22:50, Son Güncelleme:

Escherichia coli ve koliform nedir?

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Escherichia coli ve koliform nedir?

Escherichia coli (E. coli) memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biri olarak biliniyor. Koliform bakteriler ise, escherichia coli ile benzer özellikler göstermektedir. Son zamanlarda gündemde yer alan haberlerin ardından vatandaşlar da escherichia coli ve koliform ile ilgili bilgi sahibi olmak için araştırmalarına başladı. Peki, escherichia coli ve koliform nedir?

E.coli ve koliform bakterileri nedeniyle bazı vatandaşların tedavi altına aldığını haberleri ile beraber bu bakterilerle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Yapılan analizlere göre, daha önce Avrupa'da salgına neden olan E.Coli bakterisinin, antibiyotiklere karşı dayanıklı olduğu biliniyor.  Peki, vatandaşların merakla araştırdığı escherichia coli ve koliform bakterileri ne demektir? İşte, escherichia coli ve koliform ile ilgili merak edilen bazı bilgiler.

E.KOLİ VE KOLİFORM NE DEMEK?

Koliform bakteriler gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren göstergeç bakteri türü olarak bilinmektedir. Koliformlar sıcak kanlı hayvanların dışkılarında bolca bulunurlar, ama sulak ortamlarda, toprakta ve bitkilerde de bulunurlar. Çoğu zaman kloliformalar kendileri hastalığa neden olmazlar ama kolay kültürlenirler, ve varlıkları dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de mevcut olabileceğine işaret eder.

Escherichia coli ise memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir. Normalde bağırsakta yaşadığı için, E. coli 'nin çevresel sularda varlığı dışkı kirlenmesinin bir belirtisidir. İnsanın bir günde dışkı yoluyla vücudundan geçen E. coli bakteri sayısı 100 milyar ila 10 trilyon arasında olduğu bilinmektedir. Enterik bakteriler ailesinde yer alan bu bakreri türü normal bağırsak florasına aittir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), E.coli salgınının nedeninin daha önce görülmemiş yeni bir bakteri türü olduğunu daha önceki yıllarda bildirmişti. DSÖ, bakterinin ilk genetik diziliminin, bu türün, iki farklı E. coli bakterisinin değişime uğramış şekli olduğunu ortaya çıkardığını kaydetmişti.

DSÖ'nün gıda güvenliği uzmanı Hilde Kruse, yeni türün daha öldürücü ve toksin üretici karakteristiklere sahip olduğunu belirtmişti.

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