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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
15.05.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Erikte hangi vitaminler var? Eriğin faydaları neler?

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Erikte hangi vitaminler var? Eriğin faydaları neler?

Bahar aylarının gelmesi ile beraber erik de pazar ve manavlardaki yerini almaya başladı. Mevsiminin gelmesi ile tüketilmeye başlanan eriği faydaları da lezzeti kadar gündemde yer alıyor. Peki, yeşil ve kırmızı renkleri de bulunan erikte hangi vitaminler bulunuyor. Eriğin faydaları nelerdir? İşte, eriğin faydaları ile ilgili merak edilenler.

Yaz başlangıcının habercisi olan erik, lezzeti dışında faydaları ile de vatandaşların merak ettiği meyve türleri arasında yer alıyor. Yeşil ve kırmızı gibi renk farklılıkları dışında türleri de değişkenlik gösteren eriğin faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte, uzmanlardan eriğin faydaları hakkında detaylı bilgiler

Sadece lezzeti ile değil faydaları ile de gündemde yer alan erik, Gülgiller familyasında çok önemli bir yer tutmaktadır. İşte, eriğin saymakla bitmeyen o faydaları;

Erik; A, B ve C vitamini, bakır, potasyum, fosfor ve demirin iyi bir kaynağıdır. İçeriğindeki B vitamini sayesinde sinir sistemini güçlendirir, kansızlığı giderir. İçeriğindeki potasyum, böbreklerin çalışmasını destekler.

Yüksek miktarda lif içerdiği için bağırsakların çalışmasını sağlar. Özellikle kabızlık durumunda kuru erik tercih edilmelidir. Bağırsakları çalıştırması nedeniyle düzenli tüketimi sonucu kolesterol seviyesinde düşüş, bağırsak kurtlarının tedavisi ve kolon kanserine karşı koruyucu olarak tüketilebilir.

Östrojen hormonunun dengede olmasını sağlar. Bu nedenle menopoz dönemindeki kadınların menülerine ilave etmeleri önerilir.

Özellikle kırmızı erikte bulunan antioksidanlar, serbest radikaller ile savaşarak kalp-damar hastalıklarına, astım, bronşit ve kansere karşı koruyucu etki gösterir.

Yüksek lif oranı kan şekeri dengesini düzenler. C vitamin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Özellikle yeşil erikte bulunan C vitamini kırmızıya göre daha fazladır.

Erik, kalp dostu bir besindir. Kolesterol ve diyabet hastalıklarını engeller. Antioksidan özelliğinden dolayı damarların tıkanmamasında etkilidir. Kanı da temizler.

Erik, makula dejenerasyonuna karşı korumaya yardımcı olabilir. Günlük 3 porsiyon erik tüketmek, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gelişme riskini azaltır. Sabahları aç karınla tüketilmesi etkisini arttırır.

Eriğin bünyede demiri absorbe etme yeteneği vardır. Bu yeteneği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu demiri karşılayabilir. Bu da kan dolaşımını sağlar ve kansızlığı engeller. 

Eriğin içerdiği çözünür liflerin en önemli özelliği safra ve karaciğerin aşırı çalışıp yorulmasını engellemesidir.

Özellikle kuru erik, kadınlarda menopoz döneminde hızla artan kemik erimesine engel olur.

İçeriğinde bulunan magnezyum sayesinde kas sorunlarına (kas yorulması, kramp gibi…) engel olur. Bu nedenle spor yapan bireylerde günde 1 porsiyon tüketimi önerilir.

Fetüsün gelişimi için en önemli maddelerden birisi olan folatın kaynağı olması nedeniyle hamile beslenmesi için oldukça önemli bir besindir.

İçerisindeki antioksidan nedeniyle cilt sağlığı açısından çok faydalıdır.

Kuru erik yüksek oranda K vitamini içerir. K vitamin ise kan pıhtılaşmasını sağlar.

Kuru eriğin içerdiği bol miktardaki potasyum kalp ve sinir sağlığını korur.

Kuru eriğin, A vitamini içeriği oldukça yüksektir. A vitamini ise özellikle göz sağlığı için gereklidir. Katarakt sorunun ortaya çıkmasını engeller.

Pek çok kuru meyve gibi kuru erik de demir oranı yüksek bir meyvedir. Dolayısıyla kansızlık (anemi) problemi yaşayanların mutlaka günlük menülerine kuru erik ilave etmeleri önerilir.

Özellikle mürdüm eriğinin, antioksidan kapasitesi oldukça yüksektir.

Yapılan çalışmalar, mürdüm eriğinin kan basıncını düzenlediğini ve tansiyonu dengelediğini gösterir.

Mürdüm eriği etkili bir diüretiktir ve bünyede bulunan zararlı maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

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