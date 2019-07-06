Demir eksikliği nedir? Demir eksikliği nasıl tedavi edilir?

Halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, huzursuz bacak sendromu gibi çok sayıda şikayetle kendisini gösteren demir eksikliği, tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Demir eksikliği olduğu durumlarda, yorgunluk hissi gözlemleniyor ve kişilerin günlük yaşam kalitesi düşebiliyor. Ülkemizde sık gözlemlenen bu hastalık, internet üzerinde vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, demir eksikliği ile ilgili bazı detaylar.

Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir içermediği durumlarda ortaya çıkar. Vücudunuz yeterli miktarda hemoglobine sahip değilse, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen almaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi denen bir duruma yol açar.

Demir eksikliği, küçük çocuklarda düşük bilişsel test skorları, zayıflamış okul başarısı, kısalmış dikkat aralığı, gerilemiş kas fonksiyonu ve fiziksel aktiviteye neden olabilirken, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde zayıflamış zihinsel becerilerle ilişkilidir.

DEMİR EKSİKLİĞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Demir eksikliği riski en fazla olanlar arasında bebekler, küçük çocuklar, kadınlar ve kronik hastalıkları olan kişiler yer alır. Dünyada sağlık sistemindeki ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkelerde hamile kadınların yüzde 50'sinde ve 5 yaş altındaki çocukların yarısında demir eksikliği bulunuyor. Demir eksikliği bebeklikten yetişkinliğe kadar olan çocukların bilişsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Bağışıklık mekanizmalarına zarar veriyor ve hastalık oranlarının artmasına neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 30’unu etkileyen demir eksikliğinin tanısının konulabilmesi için semptomların iyi tanınması ve anlaşılması gerekiyor. Doğru tedavi için öncelikle doğru teşhis konması büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün diğer bir verisi ise, demir eksikliği olan erkekler ve kadınlarda fiziksel iş verimi ve performansının yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koyuyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, sinirlilik hali, dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar, tırnakların çabuk kırılması, saçlarda dökülme, normalden çok üşüme ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar vücutta demir eksikliği olduğunun belirtisidir.

DEMİR EKSİKLİĞİ TANISI NASIL KONULUR?

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yağsız et yiyin

Vücudunuzda demir eksikliği olabileceğini düşünüyorsanız, günlük menünüze ekstra bir yağsız et ilave etmeyi deneyin.

Sebzelerinizi buharla pişirin

Buğulama işlemi, içinde bulunan demirin biyoyararlanımını artırır. Sadece sebzelerinizin fazla pişmemesine dikkat edin, çünkü bu onların sunabileceği hassas besinlerin çoğunu hızla bozabilir.

C Vitamini tüketmek

C Vitamini olarak bilinen askorbik asit, bağırsaklardaki demirin emilmesinde önemli bir rol oynar. Demir açısından zengin gıdalar ile birlikte C Vitamini yüksek gıdalar tüketmek, demir eksikliği önlenmesi sağlar.

Daha fazla B Vitamini

Folik asit (B-9) ve kobalamin (B-12), demir eksikliğinin giderilmesine veya önlenmesine yardımcı olabilir. B-12, hepsi de büyük demir kaynakları olan balık, kümes hayvanları ve kırmızı etlerden elde edilebilir. B-9, avokado, portakallar, koyu yapraklı yeşillikler ve aynı zamanda birçok baklagil ve sebzelerde bulunur.

Sigara dumanından kaçının

Sigarayı bırakmak sadece demir seviyenizi değil, sağlığınızın her yönünü de iyileştirecektir.

Sindirim sisteminizi iyileştirin

Demir, vücudun sindirilmesi için çok zordur ve işlenecek bir çok hidroklorik asit gerektirir. Daha önce bahsedildiği gibi, tamamen sağlıklı bir sindirim sistemi ile bile, insan vücudu hala yediğimiz gıdalardan toplam biyo-mevcut demirin% 20'sinden daha azını emer. Sindirim dengesizleşirse, bu sayı önemli ölçüde düşecektir. Bu konuda bir uzmandan destek alın.

Pekmez tüketin

Pekmez, demir eksikliği için en eski doğal ilaçlardan biridir. Pekmezde; kan hücresi üretimini hızlandırdığı ve anemiyle mücadele ettiği bilinen folik asit ve diğer B vitaminleri de yüksektir.

Süt ürünlerini ara öğün olarak tüketin

Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.