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Çocuğunuzun konuşmaya başlaması için yapabileceğiniz 5 şey

Bebeğiniz 12-15 aylıkken artık basit bebek sözcüklerini kullanmaya başlar. Su için buu, kuş için kuuu gibi kelimeyi taklit eden sesler çıkarır. Zaman ilerledikçe de 2-3 tane anlamlı kelimeyi haznesine eklemiş olur. Dilin temellerinin atıldığı bu dönemde çocuğunuzun düzgün bir şekilde konuşmaya devam etmesi için aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz...

Kaynak: Doğan Burda
19.03.2018 - 17:14 | Son Güncelleme :

Sık sık tekrar

Çocukların bir kelimeyi öğrenmesi için bunu sık sık duyması önemlidir. Hafızası henüz oldukça kısıtlı olduğundan onun bir kelimeyi öğrenebilmesi için tekrar şarttır. Siz de en çok kullandığı nesnelerin isimlerini sık sık tekrar etmekle işe başlayın. Sevdiği nesneler ilgisini çektiğinden bunların isimlerini daha bir merakla tekrar edecektir. Örneğin; kedi, köpek, balon, bebek gibi ilgi çekici nesneleri her gün sık sık tekrar edin. Ancak çocuğa da bu kelimeleri söyleyebilmesi için zaman verin. Eğer durmadan siz konuşursanız çocuğunuz konuşma gereği duymaz.

Çocuğunuzun konuşmaya başlaması için yapabileceğiniz 5 şey

Resimli kitaplara bakın

Bu yaştaki bir çocuk için tek bir sayfada birkaç nesnenin olduğu kitaplar yeterli olacaktır. Bu kitapları birlikte okuyun ve hangi nesnelere ilgi gösterdiğini, uzun uzun baktığını takip edin. Daha sonra bu nesnenin ismini söyleyip parmağınızla gösterin ve tekrar edebilmesi için yine ona zaman vermeyi unutmayın.

Çocuğunuzun konuşmaya başlaması için yapabileceğiniz 5 şey

Ödüllendirme

Çocuğunuz için pozitif koşullama oldukça önemlidir. Bu nedenle istediğiniz ya da farkında bile olmadığınız bir nesnenin adını bile söylese onu hemen alkış ve gülümsemeyle ödüllendirin. Size söylediği nesnenin adını siz de bir cümle içinde kullanın ve çocuğunuzu sonraki konuşma adımlarına hazırlayın.

Çocuğunuzun konuşmaya başlaması için yapabileceğiniz 5 şey

Sadece birkaç ay sonra iletişimi ilerleyecek

Bebeğiniz 15 ila 18 aylıkken öğrendiği bu kelimelerin yanında daha karmaşık mimiklerle birlikte size derdini anlatmaya başlayacaktır. Örneğin sizi istediği yere götürüp görmenizi istediği bir objeyi gösterebilir ve ismini söyleyebilir. Bu dönemde onu desteklemeli ve ilerlemesi için onunla daha uzun cümleler kurmaya başlayabilirsiniz.

Söyledikleriyle ilgilenin

Sizi elinizden tutup bir yere götürüyorsa o nesneyle ilgili konuşmak ya da meramını anlatmak istiyordur. Siz de o nesneyle ilgilenin ve bunu ona belli edin. Örneğin elinizden tutup cam kenarına götürüp ‘Kedi’ diyorsa, siz de karşılık vererek ‘Kediye mama verelim mi?’ gibi bir cümle kurun. Böylece ilgili olduğu bir konuda kelime haznesini geliştirmiş olursunuz.

Etiketler: Bebek , konuşma , konuşma ve dil eğitimi
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