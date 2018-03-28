Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Sağlık
Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

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Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

Çalışırken kendimizi kaybediyoruz ve gün bittiğinde neredeyse tüm enerjimizi de tüketmiş oluyoruz. Bu nedenle eve vardığımızda kolumuzu kaldıracak halimiz kalmıyor. Oysa gün içerisinde yapacağımız bir kaç rahatlatıcı hareketle bunun üstesinden gelmek ve enerjiyi doğru yönetmek mümkün.

İyi bir kahvaltı edin

Sabahları 5 dakika daha fazla uyumak uğruna çoğumuz kahvaltıyı atlıyoruz. Ancak kahvaltı bir günün en önemli öğünüdür. Bu nedenle öncelikle her gün güzel bir kahvaltı yaparak güne başlamayı alışkanlık haline getirin. Gün içerisinde enerjinizin ne kadar değiştiğini fark edeceksiniz.

Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

Eğlenceli bir siteye girin

Gün içerisinde stres seviyeniz artabilir. Böyle zamanlarda hemen minik bir ara verin ve kendinizi eğlenceli bir siteye atıverin. Burada izleyeceğiniz kısa ama komik bir video ya da duygularınızı harekete geçirecek bir içerik bile stresinizi azaltır ve size yeniler.

Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

Esneyin, hareket edin

Masa başında bütün gün oturmak sizi hem gerer hem de kan dolaşımınızı yavaşlatır. Bu da doğal olarak veriminizi düşürür. Bunun yerine masa başından kalkın, esneyin ve hareket edin. Yapacağınız en basit esneme hareketleri bile enerjinizin yeniden yerine gelmesini sağlayacaktır.

Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

Yağların gücünden yararlanın

Ne varsa doğada var, bunu hepimiz biliyoruz. O halde doğanın bize bahşettiği o güzel kokulu sakinleştirici yağları neden ofiste de kullanmayalım ki? Sizi rahatlatacak lavanta, portakal, bergamot gibi yağları masanızda bulundurun ve arada bir bunlarla ellerinize, bileklerinize masaj yapın.

Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

Dekore edin

Nasıl bir yerde çalıştığınızın psikolojiniz üzerine etkisi büyüktür. Bu nedenle masanızı kendinize özel bir şekilde dekore edin. Koyduğunuz objeler baktığınızda sizin içinizi açacak ve rahatlatacak şeylerden oluşmalı. Ayrıca çalışırken rahat edebileceğiniz şekilde organize edilmiş bir masa da size rahatlatacaktır.

Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

Akıllıca atıştırın

Ofisin canavarları atıştırmalıklardır. Bu nedenle her kaçış noktanızda sağlıksız ve sizi daha da dibe çekecek atıştırmalıklardan uzak durun. Bir anda enerji verip sonrasında size bitkin düşürecek yüksek ve yapay şekerlerden özellikle uzak durmalısınız.

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