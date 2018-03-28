Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket
Çalışırken kendimizi kaybediyoruz ve gün bittiğinde neredeyse tüm enerjimizi de tüketmiş oluyoruz. Bu nedenle eve vardığımızda kolumuzu kaldıracak halimiz kalmıyor. Oysa gün içerisinde yapacağımız bir kaç rahatlatıcı hareketle bunun üstesinden gelmek ve enerjiyi doğru yönetmek mümkün.
İyi bir kahvaltı edin
Sabahları 5 dakika daha fazla uyumak uğruna çoğumuz kahvaltıyı atlıyoruz. Ancak kahvaltı bir günün en önemli öğünüdür. Bu nedenle öncelikle her gün güzel bir kahvaltı yaparak güne başlamayı alışkanlık haline getirin. Gün içerisinde enerjinizin ne kadar değiştiğini fark edeceksiniz.
Eğlenceli bir siteye girin
Gün içerisinde stres seviyeniz artabilir. Böyle zamanlarda hemen minik bir ara verin ve kendinizi eğlenceli bir siteye atıverin. Burada izleyeceğiniz kısa ama komik bir video ya da duygularınızı harekete geçirecek bir içerik bile stresinizi azaltır ve size yeniler.
Esneyin, hareket edin
Masa başında bütün gün oturmak sizi hem gerer hem de kan dolaşımınızı yavaşlatır. Bu da doğal olarak veriminizi düşürür. Bunun yerine masa başından kalkın, esneyin ve hareket edin. Yapacağınız en basit esneme hareketleri bile enerjinizin yeniden yerine gelmesini sağlayacaktır.
Yağların gücünden yararlanın
Ne varsa doğada var, bunu hepimiz biliyoruz. O halde doğanın bize bahşettiği o güzel kokulu sakinleştirici yağları neden ofiste de kullanmayalım ki? Sizi rahatlatacak lavanta, portakal, bergamot gibi yağları masanızda bulundurun ve arada bir bunlarla ellerinize, bileklerinize masaj yapın.
Dekore edin
Nasıl bir yerde çalıştığınızın psikolojiniz üzerine etkisi büyüktür. Bu nedenle masanızı kendinize özel bir şekilde dekore edin. Koyduğunuz objeler baktığınızda sizin içinizi açacak ve rahatlatacak şeylerden oluşmalı. Ayrıca çalışırken rahat edebileceğiniz şekilde organize edilmiş bir masa da size rahatlatacaktır.
Akıllıca atıştırın
Ofisin canavarları atıştırmalıklardır. Bu nedenle her kaçış noktanızda sağlıksız ve sizi daha da dibe çekecek atıştırmalıklardan uzak durun. Bir anda enerji verip sonrasında size bitkin düşürecek yüksek ve yapay şekerlerden özellikle uzak durmalısınız.
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