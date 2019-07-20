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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
20.07.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır?

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Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır?

Sağlık Bakanlığı, sivrisinek sokmasıyla bulaşan ve nadiren de olsa ölüme yol açabilen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu hakkında bilgi vererek, Türkiye’de bu şekilde 4 vak'a tespit edildiğini kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte, 'Batı Nil Virüsü nedir?' ve 'Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır?' gibi sorular vatandaşlarca sorgulanmaya başlandı. İşte, Batı Nil Virüsü hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonunun sivrisinek sokması ile bulaştığı ve insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen bir hastalık olduğu belirtildi. Öte yandan bu hastalığın nadiren de olsa ölüme yol açabileceği kaydedildi.

Hastalığın genellikle mevsimsel olduğunun ve yaz boyunca ya da sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü belirtilen açıklamada, salgın bölgelerinin başlıca kuş göç yolları üzerinde yer aldığı vurgulandı. Kuşların virusun esas konağı olduğunun altı çizilen açıklamada, sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslenmesi halinde virüsü insanlara bulaştırabildiği belirtildi.

BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Kuşlar virüsün esas konağıdır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır. Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen BNV, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir. 2018’de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye’de de 26 vaka görülmüştür. Bu yıl ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar’da ve Temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ’ye bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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