Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriBamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?
GeriSağlık Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
21.03.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?

Alternatif tıp meraklıları son zamanlar bamya tohumunun faydalarını merak etmeye başladı. Peki vitamin ve mineral bakımından faydaları saymakla bitmeyen bamya tohumu nedir? Bamya tohumu nelere iyi gelmektedir ve nasıl tüketilir? İşte bazı detaylar..

Hem lezzetli tadı hem de faydaları ile bilinen bamya son zamanlarda internette araştırılmaya başlandı. İnsanlar tarafından şifa kaynağı olarak bilinen bamya insan vücudunda birçok problemin giderilmesinde kullanılabilir. Bamya ülkemizde genellikle yemek olarak tüketilir. Peki bamya tohumunun faydaları nelerdir? 

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI

Bamya tohumu göğüs sertliği çeken ve sürekli boğazının altında gıcık olan insanlar içinde etkiler oluşturmaktadır. Vitamin ve mineral yönünden zengin olan bamya tohumu özellikle kış aylarında insan vücuduna direk etki ederek hastalıkların vücudunuzu etkilemesini önlemektedir. Bamya tohumu herhangi bir şekilde tüketilmesi kışın özellikle çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Lif oranı yüksekliği ile bilinen bamyanın vücuttaki liflerin yenilenmesi ve kuvvetlenmesi amacıyla tüketilmesi gerekir.  

B ve C vitaminleri, aynı zamanda da potasyum, demir, kalsiyum, çinko gibi mineraller bakımından zengin olduğu bilinen bamyanın tohumları da tüm bu faydalı maddeleri içinde barındırıyor.

Bamya tohumu, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Kolesterol üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinen bamya tohumu, kötü kolesterolün düşmesini sağlar. 

Vücutta tümör oluşma ihtimalini en aza indirir.

Aynı zamanda sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bamya tohumu, bu sayede hazımsızlık problemi çekenlere yardımcı olabilir.

Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirici etkiye sahiptir. 

Bamya tohumu sinir, stres ve uykusuzluk problemlerinin çözülmesine yardımcı olabilir. 

Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olabilir. 

Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecinde destek olur. 

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Bronşit için bamya tohumu faydalarından yararlanılacak ise kavrulup daha sonra çekilmesi gerekir. Kahve yapar gibi hazırlanan bamya tohumu içilir ve üzerine bir süre herhangi bir şey tüketilmez. 

Bir bardak oda sıcaklığında bekletilmiş suya 9-10 adet bamya tohumu eklenir ve sabaha kadar bekletilir. Sabah uyanınca bamya tohumu bekletilen su içilir.

Bamya kürü yapılacak ise; 9-10 adet bamya tohumunu toz haline getirilir. 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırılan ve macun kıvamına getirilen karışımdan her gün 1 çay kaşığı tüketilir. 

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver!

"Ediz hasta değil, yani bu durumun bir bulaşıcılığı ya da tedavisi yok"

Pınar Altuğ'u çıldırtan mesaj! 'Adamın gençliğini yedin'

Ecem Karaağaç ilk kez konuştu!