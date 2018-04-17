B12 vitamini nelerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları
B12 vitamini eksikliği yetişkinlerde ve çocuklarda bir takım sağlık sorunlarına neden olabiliyor. B12 vitamini, alyuvar üretiminde folik asitin düzenlenmesine yardım eder ve demir kullanımına yardımcı olur. Doğru sindirim, besinlerin alınması, protein sentezi, karbonhidrat ve yağ metabolizması için gereklidir. Peki B12 vitamini nelerde bulunur?
B12 vitamini sinir tahribatını önler, doğurganlığı sağlar, hücre oluşumunu ve uzun yaşamasını sağlar, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder..B12 vitamini eksikliğinde yürüme bozukluğu, kronik yorgunluk, depresyon, sindirim bozuklukları, bayılmalar, mide bulantısı, kusma, fazla gaz çıkarma, baş dönmesi, uyku hali, karaciğer büyümesi, göz bozuklukları, halüsinasyonlar, baş ağrıları, dil enfeksiyonu, huzursuzluk, zor nefes alma, hafıza kaybı, sinirsel bozulmalar, kalp çarpıntısı, kansızlık, kulaklarda çınlama, omurilik yıpranması gibi rahatsızlıklar görülebilir. Peki eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına neden olan B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?
Süt ve süt ürünleri
Süt, yoğurt ve kefir.
Yumurta
Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları.
Ciğer
Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir.
Kabuklu deniz ürünleri
İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz.
Balık
B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir.
Kırmızı et
Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir.
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