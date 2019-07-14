B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? B12 hangi besinlerde bulunur?
İnsan sağlığı için önemli yer tutan vitaminler yetersiz kaldığı durumlarda, vücutta bazı tepkilerle kendisini belli ederek, istenmeyen sağlık problemlerine neden olabiliyor. Özellikle hücrelerin ihtiyacını karşılamada önemli yer tutan B12 vitamini, sinir hücreleri için önemli yer tutuyor. B12 eksikliği ise uzmanların önerdiği şekilde takviye besinler ya da tedavi ile gideriliyor. Peki, B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? B12 hangi besinlerde bulunur? İşte, o konuya dair detaylar.
Uzmanlar tarafından hayati önem taşıyan vitaminlerden biri olarak tanımlanan B12, hayvansal gıdaların takviyeleriyle yeterli düzeye gelebiliyor. Her yaştan kişide görülebilen B12 eksikliği, genellikle çocuklar ve yaşlılarda daha sık gözlemleniyor. B12 vitamini eksikliği olan durumlarda, kan hücrelerinin üretimi yavaşlar, üretilen hücreler de kalitesiz olabilir. Peki, B12 eksikliği belirtileri nelerdir? İşte, B12 eksikliğine yönelik bazı bilgiler.
B12 vitamini yetersizliğinde hücrelerde işler aksamaya başlar. Aksamadan en çok nasibini alanlar da kemik iliğinde üretilen kan hücreleri ile sinir hücreleri olur. Sinir hücreleri yeteri kadar B12 vitamini bulamazlarsa “bilgi oluşturma, üretme, saklama ve aktarma” süreçlerini aksatmaya başlar. Kısacası B12 vitamini eksikliği önemlidir.
B12’nin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler) zerre kadar B12 vitamini bulunmaz. Eğer yeteri kadar B12 vitamini kazanmaktan söz ediyorsak ihtiyacımız “hayvansal gıdalar” ile karşılamak zorundayız.
B12 EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?
* Unutkanlık
* Yorgunluk
* Uykusuzluk ve bitkinlik
* Kulak çınlaması
* Denge bozukluğu ve ayağa kalkınca baş dönmesi
* Odaklanma sorunu
* Ayak ve el uyuşması
* Kaslarda yorgunluk ve gevşeme
* Dilde yanma
* Kramplar
* İştah bozukluğu
* Hızlı kilo alma, zor kilo verme
* Kansızlık
B12 İÇEREN BESİNLER NELERDİR?
Yumurta: Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları
Ciğer: Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir
Kabuklu deniz ürünleri: İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz
Balık: B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir
Kırmızı et: Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir
Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt ve kefir.
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