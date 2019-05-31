Pratik ve Yumuşacık: Çilekli Hafif Kek Tarifi
Tazecik çilekler bitmeden pratik, yumuşacık ve lezzetli bir kek tarifi paylaşıyoruz sizlerle. İşte çayınızın yanına eşlik edecek çilek süslü hafif kek tarifi…
Malzemeler:
• 2 adet yumurta
• Bir buçuk çay bardağı toz şeker
• 1 paket kabartma tozu
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• 1 su bardağı süt
• Bir buçuk su bardağı un
• Kalıbı yağlamak için; 1 tatlı kaşığı tereyağı
Üzeri için;
• 1 paket krem şanti
• 1 su bardağı süt
• 10-12 adet çilek
Tarif:
1-Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesinde 2 adet yumurtayı ve toz şekeri yumurtaların rengi açılana kadar çırpın.
2-1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip hepsi karışana kadar çırpmaya devam edin.
3-Ardından karışıma bir buçuk su bardağı unu eleyerek ekleyin.
4-Unu ekledikten sonra spatula ya da tahta bir kaşıkla karıştırın.
5-Ardından kek karışımını yağladığınız baton kek kalıbına dökün.
6-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 170 derecede kek kabarıp pişene kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.
7-Üzeri için krem şantiyi bir karıştırma kabına dökün, üzerine sütü ekleyip Arçelik Rose Gold Eternity Mikser yardımıyla çırpmaya başlayın.
8-3-4 dakika içinde krema koyulaşınca kenara alın.
9-Pişen ve soğuyan kekinizin üzerine hazırladığınız krem şantiyi sürün.
10-En üste de doğradığınız çilekleri dizin.
11-Afiyet olsun!
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