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Oğlak Tandırı

Hürriyet Haber
09.04.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

Oğlak etinin tadı bir başka! Diğer etlere kıyasla ilik gibi oluyor, tadına doyum olmuyor. Bir de fırında domates suyu ve de kayısılarla pişince parmakları bile yedirecek hale geliyor. Oğlak etinin ve domatesin mis kokusu etrafı sarıp misafirleri mest ederken, sofra başında sabırsızlıkla bekliyor olacaklar! İşte oğlak tandırı tarifi…

Malzemeler:
 1 kg oğlak eti (kuşbaşı doğranmış)
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
2 diş sarımsak
450 gram domates (doğranmış)
200 gram yumuşak kuru kayısı
Tuz

Tarif:
1. Eti güzelce yıkadıktan sonra aleve dayanıklı bir güveç kabına alın.
2. Sarımsakları ekleyin ve üzerine tuz, karabiber, kimyonu gezdirin.
3. Kayısıları da güveç kabına ekleyin.
4. Ete değmeyecek şekilde güvecin üstünü alüminyum folyo ile sarın.
5. Önceden ısıtılmış 250 derece Arçelik Ankastre Fırında oğlak tandırını pişirin.
6. Bir kaba su doldurun ve domatesleri ekleyin.
7. Domatesleri iyice baharatlayın ve Arçelik Ankastre Ocakta kaynatın.
8. Kaynayan domates suyunu oğlak tandırına dökün ve fırına verin.
9. Yaklaşık 1,5 saat sonra fırından çıkarıp etleri bir çatal yardımıyla ters çevirin.
10. Yarım saat veya 1 saat daha fırında piştikten sonra fırından alın.
11. Üzerine maydanoz parçacıkları serpiştirin ve fırında ilik gibi pişen oğlak etini afiyetle yiyin!

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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