Oğlak Tandırı

Malzemeler:

• 1 kg oğlak eti (kuşbaşı doğranmış)

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı kimyon

• 2 diş sarımsak

• 450 gram domates (doğranmış)

• 200 gram yumuşak kuru kayısı

• Tuz

Tarif:

1. Eti güzelce yıkadıktan sonra aleve dayanıklı bir güveç kabına alın.

2. Sarımsakları ekleyin ve üzerine tuz, karabiber, kimyonu gezdirin.

3. Kayısıları da güveç kabına ekleyin.

4. Ete değmeyecek şekilde güvecin üstünü alüminyum folyo ile sarın.

5. Önceden ısıtılmış 250 derece Arçelik Ankastre Fırında oğlak tandırını pişirin.

6. Bir kaba su doldurun ve domatesleri ekleyin.

7. Domatesleri iyice baharatlayın ve Arçelik Ankastre Ocakta kaynatın.

8. Kaynayan domates suyunu oğlak tandırına dökün ve fırına verin.

9. Yaklaşık 1,5 saat sonra fırından çıkarıp etleri bir çatal yardımıyla ters çevirin.

10. Yarım saat veya 1 saat daha fırında piştikten sonra fırından alın.

11. Üzerine maydanoz parçacıkları serpiştirin ve fırında ilik gibi pişen oğlak etini afiyetle yiyin!

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